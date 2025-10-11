«ریل» از عوامل توسعه دریامحور؛ اهمیت پدافندی راه آهن شیراز - بندرعباس

خبرگزاری مهر، گروه استانها- علی ستاری: توسعه خطوط ریلی یکی از اولویتهای اساسی برای استان هرمزگان است به طوری که میتوان گفت در بین زیرساختهای مورد نیاز استان با توجه به نقش ملی آن، تمرکز روی خط آهن و ریل جزو اولویتهای اول استان است و به نوعی میتوان گفت حلقه مفقود توسعه پایدار در هرمزگان و راه تکمیل پازل توسعه دریامحور «ریل» است.
توسعه ریلی تنها راهِ حفظ مزیتهای نسبی هرمزگان و جنوب ایران
امروزه یکی از اصلیترین مزیتهای هرمزگان و جنوب ایران به عنوان دروازه اتصال آسیای میانه با دنیا ترانزیت است؛ کشورهایی که هیچ اتصالی به دریا ندارند میتوانند از طریق خاک ایران و رساندن خودشان به بندرعباس، بنادر هرمزگان یا چابهار به اتصال پایداری با سرزمینهای فراسوی دریاها برسند و از این طریق به ظرفیت ارزان قیمت حمل و نقل دریایی دسترسی پیدا کنند.
این مهم به حدی برای کشورهای آسیای میانه مانند قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و حتی روسیه مهم است که همواره تلاش کردهاند بتوانند از ظرفیتهای بندر شهید رجایی استفاده کنند تا جایی که حتی در آخرین مورد آذربایجانیها هم که خیلی علاقهای به ورود به هرمزگان نداشتند معاون نخست وزیرشان را به هرمزگان فرستادند تا ظرفیت بندر شهید رجایی را مورد بررسی قرار دهند.
بنابراین اصلیترین اولویت کشور و استان هرمزگان برای بهرهبرداری از فرصتهای ترانزیت بینالمللی توسعه شتابان کریدور ریلی شمال جنوب است تا اتصال پایدار کشورهای شمالی ایران با خلیج فارس برقرار شود.
البته خطوط ریلی در استان هرمزگان برای نقش آفرینی در این محور وجود دارد اما واقعیت امر این است که با این خطوط نمیتوان در جنگ کریدورها امیدوار بود و اگر میخواهیم این مزیت جنوب ایران حفظ شود و کشورهای همسایه آن را قبضه نکنند باید سریعا این خطوط توسعه یافته و سرعت سیر قطارهای باری در آنها افزایش یابد.
راه آهن بندرعباس به شیراز راه پدافندی برای اتصال به کریدور شمال به جنوب
بدون شک کشور ما که همواره در معرض تهدیدات بالقوهای قرار دارد باید به فکر اصول پدافند غیرعامل خود باشد و در رابطه با چنین مسیر استراتژیکی باید به فکر مسیری پدافندی نیز بود که در این راستا احداث راهآهن «بندرعباس - شیراز » مسیر جایگزین و پدافندی هم برای زنده نگه داشتن کریدور بین المللی شمال به جنوب است و هم در مواقع بحران با توجه به اینکه بسیاری از ارزاق عمومی، کالاهای اساسی و مواد اولیه وارداتی از محور ریلی و جادهای بندرعباس - بافق به مرکز کشور میرود، مسیر بندرعباس- شیراز میتواند پشتیبان این محور باشد که البته اتصال ریلی شیراز به اصفهان و شبکه سراسری شمال به جنوب نیز از ضرورتهای این پروژه است.
مطالعات اتصال راهآهن شیراز به بندر شهید رجایی تکمیل شده است
علیرضا نصیری برازنده، مدیرکل راهآهن هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر از تکمیل مطالعات و آمادهبودن فاز اول طرح اتصال راهآهن شیراز به بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: این طرح به عنوان یک کریدور جایگزین با محوریت امنیت ملی پذیرفته شده اشت.
وی افزود: با وجود تلاشهای انجام شده هنوز باید کارهای مطالعاتی و بررسیهای فنی بیشتری در این راستا انجام شود.
مدیرکل راهآهن هرمزگان با اشاره به ابعاد این طرح مطالعاتی گفت: این توسعه ریلی، هم به افزایش ترانزیت و هم به توسعه حمل و نقل داخلی کمک خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به توسعه صنایع فولاد در منطقه، این طرح میتواند توجیهی برای اجرا داشته باشد.
ایجاد کریدورهای جدید برای اتصال به بنادر و مرزها
نصیری برازنده در ادامه به استراتژی توسعه کریدورهای ریلی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک کریدور به بندرعباس داریم و هدف این است که از طریق محور شیراز، بتوانیم این کریدور را به بندر انزلی و همچنین به دو مرز در شرق و غرب کشور متصل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مطالعات برای توسعه شرق و غرب استان هرمزگان نیز تا جایی که امکان داشته، در حال انجام است.
