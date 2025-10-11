  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

رحمت نژاد: ایستگاه راه‌آهن رشت مجهز به مسیر ویژه نابینایان شد

رشت- مدیر کل راه آهن شمال ۲ گفت: به منظور تسهیل تردد افراد دارای محدودیت بینایی، ایستگاه راه‌آهن رشت مجهز به مسیر ویژه کف‌پوش‌های برجسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمت‌نژاد پیش از ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر گفت: در این پروژه مسیر ویژه‌ای با استفاده از کف‌پوش‌های راهنما (تزئینی – برجسته) در سالن مسافری نصب شده است تا امکان هدایت ایمن و آسان افراد دارای محدودیت بینایی از ورودی ایستگاه به بخش‌های مختلف فراهم شود.

وی افزود: این اقدام در چارچوب سیاست‌های شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای بهبود دسترس‌پذیری ایستگاه‌ها برای همه اقشار جامعه انجام شده است تا محیط‌های ایستگاهی بیش از پیش در دسترس و ایمن باشند.

رحمت‌نژاد تصریح کرد: با اجرای این مسیر ویژه، ایستگاه راه‌آهن رشت به عنوان یکی از ایستگاه‌های شاخص و مجهز به امکانات ویژه افراد دارای محدودیت بینایی در ناحیه شمال ۲ شناخته می‌شود.

