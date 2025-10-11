به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمتنژاد پیش از ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر گفت: در این پروژه مسیر ویژهای با استفاده از کفپوشهای راهنما (تزئینی – برجسته) در سالن مسافری نصب شده است تا امکان هدایت ایمن و آسان افراد دارای محدودیت بینایی از ورودی ایستگاه به بخشهای مختلف فراهم شود.
وی افزود: این اقدام در چارچوب سیاستهای شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران برای بهبود دسترسپذیری ایستگاهها برای همه اقشار جامعه انجام شده است تا محیطهای ایستگاهی بیش از پیش در دسترس و ایمن باشند.
رحمتنژاد تصریح کرد: با اجرای این مسیر ویژه، ایستگاه راهآهن رشت به عنوان یکی از ایستگاههای شاخص و مجهز به امکانات ویژه افراد دارای محدودیت بینایی در ناحیه شمال ۲ شناخته میشود.
