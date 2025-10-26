به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جباری اظهارکرد: با پیگیریهای انجامشده و تأمین اعتبار از چهار بانک عامل، احداث باند دوم این محور پرحادثه که هر روز شاهد وقوع تصادفات منجر به مرگ است، بهزودی سرعت بیشتری خواهد گرفت.
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در تشریح آخرین وضعیت سه پروژه راهسازی مهم استان هرمزگان گفت: سه کریدور حیاتی در قالب طرحهای ملی با پیگیریهای انجام شده در حال اجراست. نخست، کریدور شرق به غرب نوار ساحلی است که از بندرلنگه تا پارسیان امتداد دارد و با تأمین منابع مالی مناسب، پیشبینی میشود تا دهه فجر امسال ۵۰ کیلومتر آن زیر ترافیک برود.
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