خط آهن شیراز - بندرعباس؛ گامی مهم در توسعه اقتصادی شمال به جنوب کشور

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: خطوط ریلی برای توسعه کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب اهمیت بالایی دارد و خط آهن شیراز- بندرعباس به‌عنوان یک نقطه اتصال در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند.

استان فارس به‌عنوان یک کریدور مهم در اتصال شمال به جنوب کشور مطرح است، جایگاهی که می‌تواند علاوه‌بر تسهیل در جابه‌جایی بار و مسافر به اقتصاد استان نیز کمک بزرگی کند.

موضوع پروژه‌های ریلی دیگری نظیر شیراز- بوشهر و شیراز- گلگهر مورد تاکید و توجه مسئولان استان قرار گرفته و امام جمعه شیراز نیز در یکی از خطبه‌ها خواستار تسریع اجرای این پروژه‌ها شد.

در این میان اما بحث اجرا نشدن پروژه خط آهن شیراز بندرعباس به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی نیز مطرح شده است.

برای رسیدن به پاسخ این سوال که اجرای این پروژه چه میزان ضرورت دارد و چه اقداماتی باید انجام شود تا این پروژه به سرانجام برسد، با نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل راه و شهرسازی فارس و مدیرکل فنی استانداری فارس گفتگو کردیم.

خط ریلی شیراز-بندرعباس در اولویت نیست

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این خط به عنوان یکی از خطوط مشارکتی با سرمایه‌گذاری مشترک مطرح بوده و در بودجه‌های مختلف کد ردیف برای آن اختصاص یافته است، گفت: بخش‌هایی از مسیر این خط در حال ساخت است، به‌ویژه قطعات ۳ و ۴ که زیرسازی آن حدود ۵۰ درصد انجام شده و ۷۰ درصد فیزیکی پیشرفت دارند. هرچند ساخت قطعات ۱ و ۲ هنوز شروع نشده، اما اولویت‌بندی نشان می‌دهد که خط بندرعباس اهمیت کمتری دارد، چرا که بخش قابل توجهی از سنگ‌آهن کرمان که به سمت خوزستان می‌رود، هم‌اکنون از مسیر جاده‌ای فارس عبور می‌کند و این باعث شده است که توسعه خط ریلی شیراز-گل‌گهر و فعال‌سازی مسیر شیراز-اهواز اهمیت پیدا کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای افزود: این مسیر می‌تواند بخشی از کریدور شرقی-غربی باشد که از پاکستان وارد زاهدان می‌شود، سپس به یزد و فارس می‌رسد و در آینده می‌تواند به خوزستان و عراق متصل شود، و از آنجا به ترکیه برسد.

قادری گفت: بنابراین، این خط می‌تواند نقش مهمی در حمل و نقل بارهای بین‌المللی و ترانزیتی ایفا کند.

وی ادامه داد: همچنین، پروژه خط ریلی شیراز-بوشهر و عسلویه در دست اقدام بوده و قرار است با مشارکت شرکت‌های پتروشیمی، راهسازی و دولت، این خط فعال شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه‌ای که قرار است در آینده نزدیک با حضور مدیران پتروشیمی عسلویه، راهسازی، معاونین وزیر راه، استانداران و نمایندگان فارس و بوشهر برگزار شود، هدف این است که با مشارکت حدود ۴۰ درصدی شرکت‌های پتروشیمی و ۳۰ درصدی شرکت‌های راهسازی، این خط ۲۰۰ کیلومتری از بوشهر به عسلویه فعال شود.

نماینده شیراز تاکید کرد: این خط می‌تواند نقش مهمی در حمل محصولات پتروشیمی و کالاهای تولیدی در عسلویه و مسیر شیراز-بوشهر ایفا و حجم قابل توجهی از بارهای بندر بوشهر را جابه‌جا کند.

وی گفت: در مجموع، ساخت خط ریلی شیراز-بندرعباس در حال حاضر در اولویت پایین‌تری نسبت به خطوط دیگر قرار دارد، اما خط ریلی شیراز-بوشهر و عسلویه در اولویت‌های بالاتر قرار دارند. این خطوط می‌توانند نقش کلیدی در توسعه اقتصادی استان فارس، حمل و نقل داخلی و ترانزیت بین‌المللی ایفا کنند و در آینده، بخشی از شبکه ریلی سراسری کشور شوند.

حمل‌ونقل سبز بر پایه ریل است

مهدی عبداللهی مدیرکل راه و شهرسازی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت حمل و نقل و توسعه مسیرهای ریلی در ایران و اهمیت آن برای رشد اقتصادی و ارتباطات منطقه‌ای گفت: مسیرهای ریلی نسبت به مسیرهای جاده‌ای در دنیا ارزان‌تر، ایمن‌تر و چندمنظوره‌تر هستند و حمل و نقل سبز و مدرن بر پایه ریل است.

وی به اهمیت حمل و نقل کالا و مسافر از بندرعباس و نقش آن در ارتباط با مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت: ارتباط بندرعباس با شیراز و جهرم و نقش این مسیرها در صادرات و واردات کالاهای پتروشیمی و دیگر محصولات اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با تاکید بر ضرورت تکمیل و توسعه مسیرهای ریلی در استان فارس و اتصال آن‌ها به سایر نقاط کشور افزود: این مسیرها نه تنها برای حمل و نقل داخلی بلکه برای ترانزیت بین‌المللی و توسعه اقتصادی کشور حیاتی هستند.

عبدالهی اظهار کرد: در حال حاضر تنها مسیر شیراز-اصفهان فعال است و مسیرهای دیگر نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری هستند.

وی همچنین، بر اهمیت برقی‌سازی خطوط ریلی و استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش سرعت و ایمنی به‌خصوص در مسیرهای تهران-مشهد و شیراز-اصفهان تاکید کرد و با اشاره به مشکلات موجود در حمل و نقل جاده‌ای، مانند ترافیک، استهلاک ماشین‌ها و هزینه‌های بالا، گفت: توسعه مسیرهای ریلی می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین به اهمیت نقش دولت در تأمین بودجه و اولویت‌بندی پروژه‌های حمل و نقل اشاره کرد و افزود: با توجه به امکانات مالی، این پروژه‌ها قابل اجرا هستند و باید در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسند.

عبدالهی در پایان بر ضرورت همکاری و حمایت مسئولان و نهادهای مختلف برای پیشبرد این پروژه‌ها تأکید کرد و خواستار کمک و پیگیری در این زمینه شد و بر اهمیت توجه به نیازهای نسل جوان و ایجاد زیرساخت‌های مدرن برای جلب رضایت و رفاه مردم تأکید کرد.

خط آهن شیراز-بندرعباس مصوب اما بدون اعتبار

امیرحسین جمشیدی، مدیرکل دفترفنی استانداری فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی این پروژه گفت: پروژه راه‌آهن شیراز-بوشهر در حال اجرا است و یک شاخه به جهرم دارد که از مدت‌ها پیش فعال است و از پروژه‌های دیگر خارج شده است.

جمشیدی افزود: همچنین، پروژه‌ای تحت عنوان راه‌آهن شیراز-بندرعباس در قانون بودجه وجود داشته اما هیچ اعتباری برای آن تخصیص نیافته است و گروه سرمایه‌گذاری که قرار بود این پروژه را اجرا کند، منحل شده است، بنابراین، این پروژه فعلاً منتفی است.

وی با بیان اینکه مسیر راه‌آهن شیراز-بوشهر و شاخه جهرم، به عنوان مزیت، مشترک هستند و در صورت اجرای راه‌آهن بندرعباس، مسیر دیگری باید طراحی شود، گفت: مسیر اولیه با گل‌گهر، لار، بوشهر و بندرعباس مشترک است.

جمشیدی در پاسخ به سودآوری و صلاحیت اجرای راه‌آهن از جهرم به سمت بندرعباس برای استان فارس گفت: در حال حاضر پروژه‌های شیراز-بوشهر و شیراز-گل‌گهر در اولویت هستند و پیشرفت بیشتری دارند. اگر اعتبار لازم برای پروژه شیراز-بندرعباس تأمین شود، نیاز است که مشارکت مالی صورت گیرد یا دولت هزینه آن را بر عهده بگیرد.