تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی در هفته انتظامی ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، ضمن تبریک هفته انتظامی با شعار « پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن » به همه همکاران و خانواده های آنان و سربازان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: یکی از ماموریت های اصلی سازمان وظیفه عمومی تامین نیروی سرباز نیروهای مسلح است که در طول یکسال یازده دوره اعزام از کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاهی و غیر دانشگاهی صورت می گیرد.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات و خدمات ویژه سازمان وظیفه عمومی در هفته انتظامی به مشمولان و خانواده های آنان گفت: از برنامه های این سازمان برگزاری کمیسیون های ویژه شورای پزشکی و شورای عالی برای تسریع در رسیدگی به درخواست های معافیت پزشکی و کمیسیون های ویژه هیئت های رسیدگی معافیت کفالت در سراسر کشور می باشد.

همچنین از دیگر تسهیلات این سازمان در هفته انتظامی تخصیص مشمولان متاهل و دارای فرزند در نزدیکترین مراکز آموزش محل سکونت و رسیدگی ویژه به درخواست های تمدید و تعجیل اعزام به خدمت مشمولان در سراسر کشور است.

سردار علیدوست بیان کرد: دغدغه اصلی سازمان وظیفه عمومی هوشمندسازی خدمات سازمان در راستای کاهش هزینه ها، افزایش دقت و سرعت بخشی در پاسخگویی به درخواست های مشمولان و خانواده های آنان است .

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در ادامه افزود: موضوع هوشمندسازی خدمات سازمان از سال های گذشته در دستور کار این سازمان بوده و در این مسیر سیرتحولی چشمگیری درارائه خدمات غیر حضوری به مشمولان و همچنین برقراری ارتباط سیستمی با وزارت خانه ها ،نهادها و سازمان های نیروهای مسلح داشته ایم ، امیدواریم با گسترش خدمات الکترونیکی سازمان بتوانیم موجبات رضایت مشمولان و خانواده آنان را فراهم کنیم.