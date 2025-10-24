به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اسفراین که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، اظهار کرد: حضرت زینب (س) الگویی بی‌بدیل از صبر، شجاعت، ایثار و مهربانی است و جامعه امروز به چنین الگوهایی نیاز دارد.

وی افزود: پرستاران از ایثارگرترین قشرهای جامعه‌اند و شایسته است مسئولان در جذب و تأمین نیروی انسانی پرستاری تلاش بیشتری داشته باشند تا فشار کاری این قشر کاهش یابد.

موسوی با اشاره به ضرورت ساده‌سازی مراسم ختم گفت: گاهی هزینه‌های سنگین این مراسم، خانواده‌ها را با مشکلات مالی روبه‌رو می‌کند، در حالی که می‌توان بخشی از این هزینه‌ها را صرف امور خیریه یا تجهیز مراکز درمانی کرد.

امام جمعه اسفراین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تربیت صحیح نوجوانان و تقویت روحیه خودباوری در جوانان تصریح کرد: والدین باید از وابسته‌کردن فرزندان خود به امکانات رفاهی پرهیز کنند تا نسل آینده مسئولیت‌پذیرتر باشد.

وی همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره نقش جوانان و ورزشکاران در ترویج ارزش‌های دینی گفت: هر ورزشکار ایرانی نماینده فرهنگ و ایمان ملت در میدان‌های بین‌المللی است و باید قدر این جایگاه را بداند.

حجت‌الاسلام موسوی در پایان با محکوم‌کردن سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و تبعیت از رهبری همواره نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده است.