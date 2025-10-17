  1. استانها
امام جمعه مانه: اقتصاد قوی ضامن اقتدار و استقلال کشور است

مانه- امام جمعه مانه گفت: ایران قدرتمند در پرتو اقتصاد منسجم و متکی بر ظرفیت‌های داخلی شکل می‌گیرد و این مهم باید در اولویت برنامه‌ریزی مسئولان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فر در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامعه شهر پیش‌قلعه برگزار شد، اظهار کرد: ایران اسلامی با وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی توانسته با تکیه بر علم و دانش بومی مسیر پیشرفت را ادامه دهد.

وی افزود: همان‌طور که در عرصه‌های دفاعی با اتکا به توان داخلی به موفقیت رسیدیم، در حوزه اقتصادی نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق، ساختاری مقاوم و منسجم ایجاد شود تا وابستگی به نوسانات ارزی و خارجی از میان برود.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فر با اشاره به ظرفیت کشورهای اسلامی در سازمان‌هایی مانند اکو، بریکس و شانگهای گفت: اگر کشورهای مسلمان در حوزه انرژی و اقتصاد هم‌افزایی داشته باشند، می‌توانند نقشی مؤثر در تصمیم‌سازی‌های جهانی ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کنوانسیون‌های بین‌المللی مالی مانند «CFT» اشاره کرد و گفت: این توافق‌ها در شرایط بحرانی می‌تواند موجب محدود شدن انعطاف‌پذیری اقتصادی کشور شود و باید با دقت و هوشمندی مورد بررسی قرار گیرد.

امام جمعه مانه در پایان از پیگیری‌های استاندار خراسان شمالی برای استقرار ستاد انتظامی در شهرستان تقدیر کرد و گفت: این اقدام، گامی مؤثر در ارتقای امنیت منطقه است.

