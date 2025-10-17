امام جمعه مانه: اقتصاد قوی ضامن اقتدار و استقلال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر ابراهیمیفر در خطبههای نماز جمعه مانه که در مسجد جامعه شهر پیشقلعه برگزار شد، اظهار کرد: ایران اسلامی با وجود تحریمها و فشارهای خارجی توانسته با تکیه بر علم و دانش بومی مسیر پیشرفت را ادامه دهد.
وی افزود: همانطور که در عرصههای دفاعی با اتکا به توان داخلی به موفقیت رسیدیم، در حوزه اقتصادی نیز باید با برنامهریزی دقیق، ساختاری مقاوم و منسجم ایجاد شود تا وابستگی به نوسانات ارزی و خارجی از میان برود.
حجتالاسلام ابراهیمیفر با اشاره به ظرفیت کشورهای اسلامی در سازمانهایی مانند اکو، بریکس و شانگهای گفت: اگر کشورهای مسلمان در حوزه انرژی و اقتصاد همافزایی داشته باشند، میتوانند نقشی مؤثر در تصمیمسازیهای جهانی ایفا کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کنوانسیونهای بینالمللی مالی مانند «CFT» اشاره کرد و گفت: این توافقها در شرایط بحرانی میتواند موجب محدود شدن انعطافپذیری اقتصادی کشور شود و باید با دقت و هوشمندی مورد بررسی قرار گیرد.
امام جمعه مانه در پایان از پیگیریهای استاندار خراسان شمالی برای استقرار ستاد انتظامی در شهرستان تقدیر کرد و گفت: این اقدام، گامی مؤثر در ارتقای امنیت منطقه است.
نظر شما