به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری قبل از بازی تدارکاتی تیم های ملی ایران و روسیه گفت: ابتدا از میزبانی خوب روس‌ها و در ادامه از ایرانی‌های عزیز که از ابتدای وورد ما به این کشور در کنار ما بودند، تشکر می‌کنم. خیلی خوشحالم همه بلیت‌های بازی فردا فروخته شد و این نشان دهنده قدرت ایران در فوتبال بین‌المللی است و نشان می‌دهد ایران به جایگاه خودش رسیده است. همانگونه که می‌دانید ایران جزو تیم‌هایی بود که سریع‌ترین صعود را به جام جهانی داشت و نوع بازی‌اش نیز هجومی است. البته به رقیبش و شرایط بازی نیز بستگی دارد.

وی افزود: این اطلاعات مختصری بود که به شما دادم. می‌دانیم روسیه تیمی بسیار قوی و تاکتیکی است که از لحاظ ارزش تیمی ۲۰۰ میلیون یورو قیمت دارد. تقریبا ۶ برابر تیم ایران. اگر تیم روسیه این مشکلات را نداشت، قطعا در رنکینگ فیفا جزو ۲۰ تیم برتر بود زیرا در ۲۲ بازی اخیرش، ۱۳ برد، ۸ مساوی و فقط یک باخت داشته است. میانگین گلزنی‌اش در هر بازی بالای ۳ بوده و این مسائل نشان می‌دهد فردا یک بازی بسیار سخت داریم.

سرمربی تیم ملی ایران عنوان کرد: یقینا با توجه به اینکه فردا مقابل هواداران پرشور خود در یک ورزشگاه پر از تماشاگر بازی می‌کنند، در شروع کار یک بازی هجومی خواهند داشت. در جلساتی که داشتیم، روسیه را آنالیز کرده و تمرینات مناسبی انجام دادیم تا نقاط قوت حریف را در شروع بازی خنثی کنیم. تیم ما هم شرایط بسیار خوبی دارد اما متاسفانه چند بازیکن کلیدی خود را به دلیل مصدومیت مثل سردار آزمون در اختیار نداریم. هرچند مهره‌های جایگزین در این چند جلسه تمرینی توانستند به بهترین شکل توانایی خود را نشان بدهند.

قلعه‌نویی ادامه داد: امیدواریم فردا با یک بازی تاکتیکی نتیجه لازم را بگیریم و تماشاگران و افرادی که پای گیرنده‌های تلویزیونی هستند از بازی لذت ببرند.

سرمربی تیم ملی درباره اینکه چند نفر از هواداران ایرانی فردا برای حمایت از تیم ملی به ورزشگاه می‌آیند، گفت: فکر می‌کنم حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تماشاگر داریم که امیدوارم با تشویق‌های خود به ما انگیزه بدهند. همانگونه که از ابتدای ورود ما به ولگوگراد کنار تیم ملی بودند و فردا هم قطعا می‌توانند با تشویق‌های خوب خود، برای ما قوت قلب باشند.

وی اضافه کرد: الان با توجه به استفاده از سیستم‌های آنالیز، تیم‌ها نسبت به هم شناخت کاملی پیدا کرده‌اند. ما می‌دانیم روسیه با چه سیستمی بازی می‌کند و حتی در بازی‌هایی که برده، به مصر باخته و ۲ تساوی‌اش مقابل ما و اگر اشتباه نکنم نیجریه، نوع بازی، سیستم و شکل شروع کارش به چه شکلی بوده است. قطعا آنها هم نسبت به ما همین شناخت را دارند.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: در پایان من هم از تک تک خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس خبری تشکر کرده و امیدوارم بازی خوب فردا منجر به رضایت شما شود.