به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران امشب از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه ولگوگراد آرهنا به مصاف تیم ملی روسیه میرود. دیداری تدارکاتی که میتواند یکی از مهمترین بازیهای آمادهسازی تیم قلعهنویی در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ باشد. این مسابقه در حالی برگزار میشود که برخی کارشناسان روس، تیم خود را از نظر فنی برتر از ایران میدانند و این موضوع به جذابیت بازی افزوده است.
مسیر آسان تا جام جهانی؛ فرصت برای بازسازی
شاگردان امیر قلعه نویی در مرحله انتخابی جام جهانی مسیر نسبتاً سادهای را پشت سر گذاشت. ملیپوشان کشورمان با صدرنشینی در گروه A آسیا، چهارمین صعود پیاپی خود به جام جهانی را جشن گرفتند. شاگردان امیر قلعهنویی در این مسیر، هفت پیروزی کسب کردند، مقابل ازبکستان در دو بازی رفت و برگشت به تساوی رسیدند و تنها یک شکست، آنهم مقابل قطر در دوحه را تجربه کردند.
اما حالا در مسیر آمادهسازی برای مرحله نهایی، تیم ملی باید از فرصت دیدارهای تدارکاتی باقیمانده بهترین بهره را ببرد. در روزی که ژاپن و کرهجنوبی به ترتیب مقابل پاراگوئه و برزیل صفآرایی میکنند، ایران در تقویم خود دیدار با روسیه و سپس تانزانیا را دارد؛ حریفانی که قطعا باب میل هیچ طرفدار و منتقد تیم ملی برای سنجش عیار تیم ملی در آستانه نزدیک به ۷ ماه تا شروع جام جهانی نیست تا شروع تیمی که خیلی زود به جام جهانی رفته است با بقیه رقیبان در قاره آسیا متفاوت باشد.
تغییرات در فهرست ملیپوشان؛ فرصت برای چهرههای تازه
فهرست تیم ملی برای این اردو با چند غیبت مهم همراه بود. سیدمجید حسینی، محمدحسین کنعانیزادگان، علی قلیزاده، مهدی قایدی و سردار آزمون به دلیل مصدومیت در اختیار تیم قرار ندارند. در غیاب این بازیکنان، شانس به نفراتی چون حسین ابرقویی و کسری طاهری رسیده تا برای نخستینبار پیراهن تیم ملی را بر تن کنند. در این میان، علیرضا جهانبخش که از فروردینماه تاکنون در دیداری رسمی به میدان نرفته، این فرصت را دارد تا با حضور در فیفادی، خودش را برای بازگشت آماده کند.
روسیه؛ دوباره در مسیر ایران
روسیه که همچنان بهدلیل محرومیتهای بینالمللی از حضور در تورنمنتهای رسمی محروم است، برای دومین بار پس از آغاز این محرومیت، برابر تیم ملی ایران قرار میگیرد.
شاگردان والری کارپین ترکیبی عمدتاً متشکل از بازیکنان داخلی دارند و تنها دو لژیونر در جمع آنها حضور دارند: ماتوی سافونوف (دروازهبان پاریسنژرمن) و الکسی میرانچوک (بازیکن آتلانتا) نفراتی هستند که فعلا اسم روس ها را در فوتبال جهان روی دوش می کشند.
چهرههای آشنا با لیگ روسیه
در ترکیب تیم ملی ایران، چند بازیکن سابقه بازی در فوتبال روسیه را دارند. محمدجواد حسیننژاد، محمد محبی و محمدمهدی زارع در حال حاضر در تیمهای روسی توپ میزنند. همچنین سعید عزتاللهی، محمد قربانی و کسری طاهری نیز پیشتر تجربه بازی در لیگ این کشور را داشتهاند.
گامی دیگر در مسیر ۲۰۲۶
در فاصله حدود ۸ ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، امیر قلعهنویی بهخوبی میداند که چنین دیدارهایی با وجود اینکه سطحی به مراتب پایین تر از بازی با اروگوئه و برزیل و .. دارد اما برای حفظ هماهنگی و ارزیابی شرایط تیم حیاتی است.
تیم ملی ایران در ولگوگراد بهدنبال آن است که علاوه بر محک خوردن برابر حریفی فیزیکی و منظم، ضعفهای فنی خود را نیز برطرف کند؛ دیداری که میتواند تصویری دقیقتر از مسیر آمادهسازی تیم ملی برای بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان ارائه دهد.
