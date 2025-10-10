شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر روسیه در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند، شامگاه امروز جمعه ۱۸ مهر در ورزشگاه ولگوگراد به مصاف تیم ملی روسیه رفت که نیمه اول این بازی با برتری یک بر صفر میزبان به پایان رسید. روبیف(۲۲) برای روسیه گل زد.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران:

علیرضا بیرانوند، رامین رضائیان، شجاع خلیل‌زاده، حسین ابرقویی، علی نعمتی، سعید عزت‌الهی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی.

زنده شدن خاطرات جام جهانی

روس ها که میزبان جام جهانی ۲۰۱۸ بودند و تیم ملی فوتبال ایران هم یکی از تیم های شرکت کننده در آن بود، برای مراسم شروع این دیدار به روش دیدارهای جام جهانی اقدام کردند و پیراهن های دو کشور مساحت زمین را پر کرده بود و سرود ملی ایران و روسیه هم با شکوه خاصی در ورزشگاه پخش شد و مورد استقبال تماشاگران هم قرار گرفت.

شروع بهتر ایران

ملی پوشان ایران که برای این بازی ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه را تشکیل داده بودند، شروع خوبی در این بازی داشتند و با در اختیار داشتن توپ موقعیت های کم رمقی را روی دروازه میزبان ایجاد کردند و برای دقایقی قرمزپوشان روسیه را در زمین خودشان نگه داشتند اما از این برتری نتوانستند برای تهدید جدی دروازه حریف استفاده کنند.

روسیه هم به بازی برگشت هم به گل

پس از ۱۰ دقیقه ابتدایی بازی که شاگردان امیر قلعه نویی میل تهاجمی بیشتری داشتند، این روس ها بودند که توپ و میدان را در اختیار گرفتند و برای دقایقی روی دروازه ایران فشار آوردند و در نهایت در دقیقه ۲۲ روی پاس در عمل زیبا و تک به تک شدن روبیف با بیرانوند به گل برتری دست پیدا کردند.

اشتباه بیرانوند و نجات دروازه ایران

چهار دقیقه بعد از این گل روس ها می توانستند به گل دوم هم دست پیدا کنند اما شجاغ خلیل زاده روی خط ایستاد و اشتباه بیرانوند را جبران کرد تا ایران گل دوم را دریافت نکند. در این صحنه بیرانوند خروج اشتباهی داشت و تا نزدیکی خط محوطه جریمه در جناح چپ دروازه اش بیرون رفت اما روس ها توپ را به مرکز محوطه جریمه فرستادند و ضربه مهاجم این تیم در آستانه ورود به دروازه توسط خلیل زاده برگشت داده شد.