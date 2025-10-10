  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

آخرین نکات فنی به تیم ملی فوتبال ایران قبل از شروع بازی با روسیه

آخرین نکات فنی به تیم ملی فوتبال ایران قبل از شروع بازی با روسیه

برنامه آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران در روز بازی تدارکاتی با روسیه ادامه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با انجام تمرین سبک و کششی ملی‌پوش فوتبال ایران و حضور در جلسه فنی، برنامه‌های آماده‌سازی امیر قلعه‌نویی برای بازیکنان در روز بازی با روسیه هم ادامه یافت.

تمرین سبک ملی‌پوشان در محل اقامت تیم ملی انجام گرفت و پس از این تمرین سبک، بازیکنان در جلسه فنی سرمربی تیم ملی حاضر شدند.

بازیکنان پس از صرف ناهار و استراحتی کوتاه ساعت ١٨ امروز به ورزشگاه ولگوگراد خواهند رفت تا نخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی مهرماه را با بازی برابر روسیه برگزار کنند.

دیدار دو تیم از ساعت ۲۰:۳۰ امشب در ورزشگاه ولگوگراد برگزار می شود.

کد خبر 6617612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها