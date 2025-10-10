آخرین نکات فنی به تیم ملی فوتبال ایران قبل از شروع بازی با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با انجام تمرین سبک و کششی ملی‌پوش فوتبال ایران و حضور در جلسه فنی، برنامه‌های آماده‌سازی امیر قلعه‌نویی برای بازیکنان در روز بازی با روسیه هم ادامه یافت.

تمرین سبک ملی‌پوشان در محل اقامت تیم ملی انجام گرفت و پس از این تمرین سبک، بازیکنان در جلسه فنی سرمربی تیم ملی حاضر شدند.

بازیکنان پس از صرف ناهار و استراحتی کوتاه ساعت ١٨ امروز به ورزشگاه ولگوگراد خواهند رفت تا نخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی مهرماه را با بازی برابر روسیه برگزار کنند.

دیدار دو تیم از ساعت ۲۰:۳۰ امشب در ورزشگاه ولگوگراد برگزار می شود.