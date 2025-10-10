سکون جوی اصفهان تا ۵ روز آینده؛ کاهش دما در راه است

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: آسمان صاف، گاهی با وزش باد و در مناطق مرکزی و شرقی همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: به دلیل غبارآلودگی، افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

امینی با بیان اینکه ۲۴ ساعت آینده دمای هوا کاهش جزئی دارد، گفت: از اوایل هفته پیش رو کاهش دمای کمینه در مناطق غربی استان خطر سرمازدگی را به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان به ۳۲ درجه و کمینه آن به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

همچنین خور و بیابانک با دمای ۳۸ درجه سلسیوس و بویین میاندشت به سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.