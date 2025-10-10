  1. استانها
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

سکون جوی اصفهان تا ۵ روز آینده؛ کاهش دما در راه است

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: وضعیت جوی استان در پنج روز آینده پایدار است.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: آسمان صاف، گاهی با وزش باد و در مناطق مرکزی و شرقی همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: به دلیل غبارآلودگی، افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

امینی با بیان اینکه ۲۴ ساعت آینده دمای هوا کاهش جزئی دارد، گفت: از اوایل هفته پیش رو کاهش دمای کمینه در مناطق غربی استان خطر سرمازدگی را به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان به ۳۲ درجه و کمینه آن به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

همچنین خور و بیابانک با دمای ۳۸ درجه سلسیوس و بویین میاندشت به سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

    • IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      وقتی میگین در روزهای آینده در اصفهان وزش باد داریم باید در صد سرطان خون مردم اصفهان را بگین که چقدر زیاد میشه به خاطر بستن آب زاینده رود وگردو خاکهای باتلاق گاو خونی که به خورد مردم اصفهان میرد

