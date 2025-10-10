هجدهمین روز متوالی آلودگی هوا در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۰ صبح روز جمعه هجدهم مهر با میانگین ۱۱۴ AQI برای هجدهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان‌ رهنان با عدد ۲۸۷ AQI وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و در خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۰۵، سپاهان‌شهر ۱۴۱، خیابان فیض ۱۰۳ و بولوار کاوه ۱۲۵ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۱۵۳ قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۸۷، پارک زمزم ۷۹، خیابان رودکی ۵۴، خیابان زینبیه ۹۹، خیابان فرشادی ۹۴، خیابان میرزا طاهر ۸۳ و هزار جریب ۷۷ AQI قابل قبول است.

امروز همچنین شاخص هوای خمینی‌شهر در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در قهجاورستان برای عموم افراد جامعه ناسالم است.

هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان منجر به کاهش کیفیت هوا می‌شود. این شرایط تا روزهای ابتدایی هفته پیش رو ادامه دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

