حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت امروز ( جمعه ) و طی روز شنبه با وزش باد نسبتا شدید شمال غربی سواحل و فراساحل استان در برخی ساعات مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین طی این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای و وقوع گردوخاک در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست، دمای هوا نیز از اوایل هفته پیش رو کاهش نسبی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد گاهی گردوخاک و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت، از امشب بر روی دریا و سواحل غالبا شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ و در فراساحل گاهی بیش از ۵۰ کیلومتردرساعت پش بینی می شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر از امشب ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتیمتر، در مناطق جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و از فردا در فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمت خواهد بود.