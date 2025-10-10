ورود سامانه ناپایدار از جمعه شب؛ کاهش دما و رگبار پراکنده در گلستان

مریم نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر شرایط جوی در روزهای پایانی هفته اظهار کرد: از جمعه شب سامانه ناپایدار وارد استان خواهد شد که به‌دنبال آن، آسمان در روزهای شنبه و یکشنبه نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد و در برخی مناطق با رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود. این سامانه کاهش محسوس دمای هوا را نیز به همراه دارد.

وی با بیان اینکه پیش از این تغییر جوی، استان تحت تأثیر جریانات جنوبی قرار دارد، افزود: روز گذشته دمای بیشینه در برخی شهرهای استان به بیش از ۳۵ درجه سانتی‌گراد رسید و امروز جمعه نیز پیش‌بینی می‌شود دما حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش یابد.

نیکزاد همچنین هشدار داد: با توجه به کاهش رطوبت، افزایش دما و وزش باد گرم، احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین از شهروندان درخواست می‌شود از روشن کردن آتش در مناطق طبیعی خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: هم‌استانی‌های با رعایت هشدارهای هواشناسی می‌توانند از بروز خسارات زیست‌محیطی و حوادث ناخواسته پیشگیری کنند.