  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۹

ورود سامانه ناپایدار از جمعه شب؛ کاهش دما و رگبار پراکنده در گلستان

ورود سامانه ناپایدار از جمعه شب؛ کاهش دما و رگبار پراکنده در گلستان

گرگان-کارشناس هواشناسی از ورود سامانه ناپایدار از جمعه شب به استان خبر داد و گفت: با تغییر شرایط جوی، آسمان در روزهای شنبه و یکشنبه نیمه‌ابری تا ابری و کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

مریم نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر شرایط جوی در روزهای پایانی هفته اظهار کرد: از جمعه شب سامانه ناپایدار وارد استان خواهد شد که به‌دنبال آن، آسمان در روزهای شنبه و یکشنبه نیمه‌ابری تا ابری همراه با وزش باد و در برخی مناطق با رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود. این سامانه کاهش محسوس دمای هوا را نیز به همراه دارد.

وی با بیان اینکه پیش از این تغییر جوی، استان تحت تأثیر جریانات جنوبی قرار دارد، افزود: روز گذشته دمای بیشینه در برخی شهرهای استان به بیش از ۳۵ درجه سانتی‌گراد رسید و امروز جمعه نیز پیش‌بینی می‌شود دما حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش یابد.

نیکزاد همچنین هشدار داد: با توجه به کاهش رطوبت، افزایش دما و وزش باد گرم، احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین از شهروندان درخواست می‌شود از روشن کردن آتش در مناطق طبیعی خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: هم‌استانی‌های با رعایت هشدارهای هواشناسی می‌توانند از بروز خسارات زیست‌محیطی و حوادث ناخواسته پیشگیری کنند.

کد خبر 6617358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها