به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نشریه اکسیوس در گزارشی مدعی شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شخصاً تضمین داده است که به اسرائیل اجازه نخواهد داد از توافق آتش بس در نوار غزه خارج شود و جنگ علیه این باریکه را از سر بگیرد.

اکسیوس در ادامه گزارش خود افزود که تضمین شخصی ترامپ دو روز پیش، همزمان با نزدیک شدن مذاکرات به مراحل پایانی آن داده شد.

این نشریه آمریکایی تأکید کرده است که تضمین‌های شخصی ترامپ عامل کلیدی در متقاعد کردن حماس برای موافقت با این توافق بوده است.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی و نتانیاهو کارنامه سیاهی در زمینه نقض توافقات آتش بس دارند و آخرین نمونه آن لبنان است که رژیم اشغالگر با وجود آتش‌بس همچنان این کشور و غیرنظامیان را با نقض قوانین و قواعد بین المللی هدف قرار می دهد.