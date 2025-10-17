به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه جاسک با اشاره به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت: رئیس‌جمهور نامحترم آمریکا در سخنانی مدعی شده است که در صورت وجود ایران هسته‌ای، جهان احساس آرامش نخواهد کرد.

وی افزود: این ادعاهای تکراری برای القای ایران‌هراسی در افکار عمومی منطقه است تا از یک سو بازار فروش تسلیحات خود را رونق دهند و از سوی دیگر حضور نظامی و جاسوسی‌شان را در کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش دهند.

هدف آمریکا؛ ایجاد اختلاف و جلوگیری از تبدیل ایران به الگوی مقاومت

امام جمعه جاسک با بیان اینکه آمریکا همواره به دنبال تفرقه‌افکنی در منطقه است، گفت: واشنگتن نمی‌خواهد جمهوری اسلامی ایران به الگویی موفق از مقاومت در برابر سلطه تبدیل شود، زیرا شکل‌گیری محور مقاومت به رهبری ایران، نظم جهانی تحت سلطه آمریکا را به چالش می‌کشد.

وی افزود: هدف اصلی آمریکا جلوگیری از تشکیل محور قدرتمند آسیایی متشکل از ایران، چین، روسیه و جبهه مقاومت است؛ چرا که می‌داند با تحقق این محور، دیگر کنترلی بر نظم جهانی نخواهد داشت.

مذاکره در قاموس آمریکا یعنی تحمیل خواسته‌ها

ذاکری با اشاره به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره آمادگی برای مذاکره با ایران تصریح کرد: مذاکره در قاموس آمریکایی‌ها به معنای تسلیم و پذیرش بی‌قید و شرط خواسته‌های واشنگتن است.

وی ادامه داد: آمریکا از یک سو تهدید و تحریم می‌کند و از سوی دیگر دم از مذاکره می‌زند؛ این مذاکره نیست، تحمیل است. ملت ایران هیچ‌گاه تن به چنین ذلتی نخواهد داد.

آتش‌بس در غزه طرح آمریکایی برای نجات رژیم صهیونیستی بود

امام جمعه جاسک با اشاره به تحولات غزه گفت: در توافق اخیر، بدون تردید حماس و مقاومت پیروز میدان هستند.

ذاکری افزود: هرگاه رژیم صهیونیستی در بن‌بست قرار می‌گیرد، آمریکا وارد میدان می‌شود تا با طرح آتش‌بس، تل‌آویو را از بحران نجات دهد. اما حقیقت این است که مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی را در باتلاق فرو برده است.

رهبر انقلاب تحت فشار هیچ جریان سیاسی تصمیم‌گیری نمی‌کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شایعات پیرامون تحمیل برخی تصمیمات به رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: فرضیه تأثیرپذیری ولی فقیه از فشارهای داخلی یا خارجی کاملاً مردود است.

ذاکری تأکید کرد: مقام معظم رهبری با اتکا به قانون اساسی و جایگاه رفیع ولایت فقیه، هیچ‌گاه تحت تأثیر جریانات سیاسی تصمیم نمی‌گیرند و آنچه مبنای تصمیم‌گیری است، مصالح و واقعیت‌های جامعه است.

خطیب جمعه جاسک در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید یحیی سنوار از رهبران برجسته حماس، گفت: سنوار با روحیه عاشورایی خود چهره حقیقی رژیم صهیونیستی را آشکار کرد و طوفان الاقصی را رقم زد؛ طوفانی که چهره دروغین رژیم صهیونیستی را برای همیشه فرو ریخت.

ورزش عامل سلامتی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است

ذاکری در ادامه با گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و ورزش اظهار داشت: ورزش موجب تندرستی و نشاط جامعه است و بی‌توجهی به آن، هزینه‌های سنگینی را بر دوش کشور می‌گذارد.

وی افزود: احداث بیش از ۵۲ زمین چمن مصنوعی در شهرستان جاسک طی سال‌های اخیر اقدامی مبارک است، اما باید به نگهداری و تجهیز اماکن ورزشی، به‌ویژه سالن‌های بانوان و استخر شهرستان، توجه بیشتری شود.

لزوم توجه مردم به بازسازی و تکمیل مسجد جامع جاسک

امام جمعه جاسک در پایان با اشاره به روند بازسازی مسجد جامع شهرستان گفت: با توجه به وسعت بیش از دو هزار مترمربعی مسجد و هزینه‌های سنگین ساخت سقف کاذب و تزئینات داخلی، نیازمند یاری و مشارکت مردمی هستیم.

وی از خیرین و مردم خواست با نیت خیر برای اموات و گذشتگان خود در این امر خداپسندانه سهیم شوند تا مسجدی در شأن مردم ولایتمدار جاسک و نظام جمهوری اسلامی ساخته شود.