راهپیمایی «بشارت نصر» در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور در دومین سالگرد حماسه ماندگار و عملیات راهبردی «طوفان الاقصی» و در حمایت از مردم مظلوم و مقاوم غزه و فلسطین ، مردم ولایتمدار و متدین گناوه جمعه ۱۸ مهرماه با حضور در راهپیمایی سراسری «بشارت نصر» بار دیگر همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

این مراسم پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه از مصلی جمعه تا چهار راه بنیاد شهید و امور ایثارگران گناوه با حضور اقشار مختلف مردم مومن و ولایتمدار برگزار شد.

در این راهپیمایی ، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های مقاومت، فلسطین و پلاکاردهایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و جبهه مقاومت و سردادن شعارهای انقلابی و «مرگ بر اسرائیل»،«مرگ بر آمریکا»،«خونی که در رگ ما است،هدیه به رهبر ما است» ، «ما همه سرباز توایم خامنه ای ،گوش به فرمان توایم خامنه ای »، بار دیگر پشتیبانی خود را از آرمان مقدس فلسطین و مبارزه با رژیم اشغالگر قدس اعلام کردند و بر عزم راسخ خود برای ادامه مسیر شهدا تا آزادی کامل قدس شریف تأکید کردند.