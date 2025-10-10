فدراسیون فوتبال پیگیر دیدار با تیم ملی مصر

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ایران در حال توافق نهایی با همتایان خود از ازبکستان، مصر و کیپ‌ورد است تا بتواند دو بازی دوستانه آبان ماه را با حضور این تیم ها در یک تورنمنت چهارجانبه در شهر دبی امارات برگزار کند.

این تورنمنت که در حال نهایی شدن است به گونه ای است که احتمال برگزاری بازی با تیم های خارج از قاره آسیا برای ایران و ازبکستان قرار است بیشتر در نظر گرفته شود. تیم ملی ایران تمایل خود برای برگزاری بازی نخست با مصر را نیز اعلام کرده است اما هنوز درباره چگونگی برگزاری این بازی ها تصمیم نهایی گرفته نشده است تا قرارداد چهارجانبه تا پایان مهرماه امضا شود.

پیش از این هم رسانه مصری yallakora مدعی شده بود که، ایران در تورنمنت امارات که تیم‌های مصر، کیپ ورد و ازبکستان حضور دارند، شرکت خواهد کرد.

شایان ذکر است تیم ملی ایران از ساعت ۲۰:۳۰ امشب مقابل روسیه در ولگوگراد و سپس ۲۲ مهرماه مقابل تانزانیا در دبی امارات بازی می‌کند.