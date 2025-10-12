به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود در فیفادی جاری، شامگاه جمعه ۱۸ مهر در ورزشگاه ولگوگراد آرنا به مصاف تیم ملی روسیه رفت. شاگردان امیر قلعهنویی در ۲۰ دقیقه ابتدایی نمایش قابل قبولی داشتند، اما رفتهرفته عقب نشستند و تیم روسیه با هدایت والری کارپین بر جریان بازی مسلط شد. در دقیقه ۲۲، روی یک اشتباه در خط دفاع ایران، دیمیتری ووروبیوف در موقعیتی تکبهتک با علیرضا بیرانوند قرار گرفت و با ضربهای چیپ گل اول را به نام خود ثبت کرد.
پس از دریافت گل، بازیکنان ایران به جای اتخاذ فاز تهاجمی، همچنان دفاعی بازی کردند و فرصت خطرناکی روی دروازه روسیه ایجاد نکردند تا نیمه اول با پیروزی موقت روسها خاتمه یابد. با شروع نیمه دوم، حملات ایران افزایش یافت و روی یک حرکت تیمی و پاس سامان قدوس، امیرحسین حسینزاده در ورودی محوطه جریمه موفق شد با تک ضربه دروازه روسها را باز کند و نتیجه را یک بر یک کند.
با این حال، در دقیقه ۷۰، الکسی باتراکوف با شوتی زیبا از بیرون محوطه جریمه دروازه علیرضا بیرانوند را برای دومین بار باز کرد و تیم میزبان با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید. تلاش ملیپوشان ایران برای رسیدن به گل برتری نتیجهای نداشت و شاگردان امیر قلعهنویی شکست خورده ولگوگراد را ترک کردند تا دومین شکست متوالی خود در سه بازی اخیر فیفادی را تجربه کرده باشند.
نقاط ضعف ایران در دیدار با روسیه آشکار شد
حمید درخشان کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد شاگردان قلعه نویی در مصاف با روسیه اظهار داشت: بحث تأثیر بازیکنان در هر صورت مهم است، اما مهم ترین نکته این است که هر کسی که بازی میکند در چارچوب فرامین و برنامههای تاکتیکی تیم نقش داشته باشد. خوشبختانه در مصاف با روسیه بازی تدارکاتی خوبی انجام شد که نقاط قوت و ضعف تیم را تا حدودی آشکار کرد و متوجه شدیم چه اشکالاتی در پستها وجود دارد و چه اقداماتی لازم است تا در سه خط اصلی تیم هماهنگی بیشتری داشته باشیم. این مسائل باید تداوم پیدا کند و کارایی تیم افزایش یابد تا بتوانیم تیمی با برنامه و هماهنگ در زمین داشته باشیم و تاکتیکها را به خوبی اجرا کنیم.
وی درباره اهمیت بازیهای تدارکاتی افزود: این بازیها بسیار مهم هستند و برای تیم ملی که در هیچ تورنمنتی فرصت آزمایش این مسائل را ندارد، کمک بزرگی بود تا متوجه شویم نقاط ضعف کجاست و برای جام جهانی بتوانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم. بازی بعدی هم میتواند به ما کمک کند تا مسائل فنی را دقیقتر بررسی کرده و روی هر بخش کار کنیم تا در بازیهای آینده بهتر و روانتر ظاهر شویم و اشتباهات کمتری داشته باشیم.
اشتباهات در خط دفاعی تیم ملی مشهود است
درخشان درباره عملکرد پستها و بازیکنان بیان کرد: تمرکز ما روی بهتر شدن تیم است و هدف این است که تیم بازی را نبازد. اشکالاتی که در تیم مشاهده شد باید مرتفع شود و بازیکنان روی این مسائل کار کنند تا در بازیهای بعدی تیم کاملتر و شاخصتر باشد. نکتهای که در تیم ملی از گذشته مشاهده شده، ضعف خط دفاعی است. با وجود استفاده از بازیکنان جدید، همچنان گل دریافت شد و مشکلات در این خط مشهود است.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان ضعف خط دفاعی را برطرف کرد، توضیح داد: این مشکل با تمرینات درست و اصولی قابل رفع است. بازیکنان باید توضیحات کافی دریافت کنند و در پستهای خود عملکرد درست داشته باشند. جابجایی بازیکنان به تنهایی مشکل را حل نمیکند، بلکه بازیکنان باید بدانند چه زمانی فضا را پوشش دهند و چه زمانی یارگیری انجام دهند تا سردرگم نباشند و اشتباهات کاهش یابد. تنها با آموزش و تمرین میتوان بازی قابل قبولی ارائه کرد.
اکنون زمان تغییر سرمربی تیم ملی نیست
درخشان در پایان درباره انتقادهایی که پس از باخت تیم ملی مقابل روسیه در فضای مجازی و برخی رسانهها مطرح شد و بحث تغییر سرمربی را پیش کشید، گفت: الان وقت تغییر سرمربی نیست. باید چند بازی دیگر با سطح کیفی بالا انجام دهیم تا ببینیم آیا اشکالات برطرف شدهاند یا خیر. پس از این بازیها میتوان درباره تغییرات تصمیمگیری و نظر داد.
