تانزانیا تمام بازیکنان را برای دیدار با ایران به خط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در فیفادی، شامگاه سه شنبه ۲۲ مهر و در کشور امارات رو در روی تیم ملی تانزانیا قرار خواهد گرفت. شاگردان امیر قلعه نویی که در دیدار اول خود مقابل روسیه شکست خوردند، به دنبال پیروزی در مصاف با نماینده قاره آفریقا خواهند بود.
«دیکسون امپیلیپیلی» خبرنگار تانزانیایی در صفحه مجازی خود خبر داد که فدراسیون فوتبال این کشور تمامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی را از همراهی تیم های باشگاهی خود منع کرده است تا در دیدار با ایران با تمام قوا به میدان بروند.
این خبرنگار در مطلب خود نوشته است: همه بازیکنانی که از تیمهای آزام، سینگیدا، یانگا و سیمبا در تیم ملی حضور دارند، از همراهی تیمهای باشگاهی خود منع شده و موظفاند روز ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ برای برگزاری دیدار دوستانه برابر ایران به دبی بروند؛ در حالی که تیمهایشان بین روزهای ۱۷ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ دیدارهای بسیار مهمی در رقابتهای بینباشگاهی قاره آفریقا (CAF Interclub) دارند و تمام این بازیها هم خارج از خانه برگزار میشود.
به این ترتیب وقتی بازیکنان از دبی برگردند یا مستقیماً باید به سفر بروند و یا اصلاً فرصت تمرین با همتیمیهایشان را برای آمادهسازی بازیهای باشگاهی نخواهند داشت.
در این شرایط، پرسش این است که آیا واقعاً ضرورتی دارد این بازیکنان در این دیدار دوستانه شرکت کنند؟ در حالی که بازیکنان زیادی از تیمهای دیگر هم وجود دارند. آیا این تصمیم نشانه احترام و همکاری با باشگاههای ما در حضور در مسابقات بینالمللی است؟
اگر هدف، پایبندی به تقویم فیفا است، پس در آینده اگر باشگاهها به دلیل آمادهسازی زودتر از موعد، از دادن بازیکنان پیش از تاریخ رسمی فیفا امتناع کنند، آیا باید آن را اشتباه دانست؟ بازیکنان دارایی باشگاهها هستند و این باشگاهها هستند که همه هزینهها را میپردازند تا بازیکنان در بهترین شرایط باشند و به تیم ملی دعوت شوند.
