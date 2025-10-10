بلیت جام جهانی در جیب چند بازیکن خاص تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در سه سال اخیر حضور امیر قلعهنویی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران، ترکیب مدنظر او رفتهرفته شکل مشخصی به خود گرفته است. هرچند او بارها در مصاحبههایش از رقابت سالم میان بازیکنان سخن گفته، اما مرور اردوها، لیستهای دعوتشده و چیدمان اصلی در بازیهای رسمی و دوستانه نشان میدهد چند چهره در تفکرات سرمربی تیم ملی، جایگاهی ثابت و بدون رقیب دارند.
قلعهنویی زمانی که برخی از این بازیکنان به دلیل مصدومیت در دسترس نبودند، ترجیح داد آنها را به اردو دعوت نکند تا عملاً نشان دهد که غیبت موقت، جایگاهشان را تهدید نمیکند و برنامه بلندمدتش با محوریت همان نفرات بسته شده است.
ستونهای اصلی در ترکیب تیم ملی
بدون تردید علیرضا بیرانوند اولین نامی است که در فهرست تیم ملی ایران برای جام جهانی 2026 قرار خواهد داشت. دروازهبان شماره یک پرسپولیس و تیم ملی، با تجربه چندین تورنمنت بزرگ و ثبات در سطح بینالمللی، اعتماد کامل کادر فنی را دارد.
در خط دفاعی، با وجود جابهجاییهای مکرر و ترکیبهای متفاوت، هنوز ثبات مطلق دیده نمیشود. قلعهنویی در تلاش است تا ترکیبی اطمینانبخش از میان گزینههایی چون کنعانیزادگان، شجاع خلیلزاده، حسینی و پورعلیگنجی بیابد، اما به نظر میرسد دفاع تیم ملی هنوز متزلزلترین بخش ساختار تیم محسوب میشود.
مغز متفکر و خط میانی قابل اعتماد
در خط میانی، نام سامان قدوس و سعید عزتاللهی در اولویت مطلق تفکر سرمربی است. سامان با خلاقیت و تجربه بازی در لیگهای اروپایی، نقش بازیساز مدرن را برای ایران ایفا میکند و عزتاللهی نیز همچنان به عنوان تختهسنگ میانه میدان شناخته میشود؛ بازیکنی که نظم دفاعی و انتقال توپ را برای تیم ملی تضمین میکند.
در کنار آنها، مهدی قائدی و احتمالاً علیرضا جهانبخش هم جزو نفراتی هستند که قلعهنویی از نظر ذهنی برای آنها بلیت حضور در جام جهانی را رزرو کرده است. قائدی با درخشش در فاز تهاجمی و تکنیک بالا، مکملی مناسب برای مهاجمان بزرگتر تیم به شمار میرود و جهانبخش هم با وجود افت مقطعی در باشگاه، از نظر تجربه و انضباط تاکتیکی جایگاه خود را حفظ کرده است.
مهاجمان خط قرمز قلعهنویی
در خط حمله، سه چهره بهنوعی شناسنامه تیم ملی در دوره قلعهنویی هستند: سردار آزمون، مهدی طارمی و مهدی قائدی. این سه بازیکن هرچند در مقاطعی به دلیل مصدومیت یا شرایط باشگاهی از ترکیب دور بودهاند، اما نگاه ویژه کادر فنی به آنها هیچگاه تغییر نکرده است. قلعهنویی میداند که تجربه، هماهنگی و درک متقابل این نفرات، بخش مهمی از توان تهاجمی ایران را در جام جهانی آینده تشکیل خواهد داد.
بلیت قطعی برای 2026
اگر اتفاق خاصی مانند مصدومیت طولانیمدت یا محرومیت بینالمللی رخ ندهد، میتوان گفت ترکیب اصلی تیم ملی ایران در مسیر جام جهانی 2026 تا حد زیادی مشخص است. بازیکنانی چون بیرانوند، قدوس، عزتاللهی، جهانبخش، آزمون، طارمی و قائدی نهتنها جایگاه ثابتی دارند، بلکه پایههای فکری و تاکتیکی تیم ملی بر محور آنها بسته شده است.
قلعهنویی در تلاش است تا با حفظ این استخوانبندی و تزریق تدریجی چهرههای جوانتر، ترکیبی بسازد که در بالاترین سطح فوتبال آسیا رقابت کند و حضوری پرقدرت در جام جهانی آینده داشته باشد.
