حجت الاسلام سعید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف برگزاری ازدواج دانشجویی اظهار کرد: ما در تلاش هستیم که از ظرفیت برنامه ازدواج دانشجویی برای موضوع فرزندآوری استفاده کنیم، اما هدف گذاری اصلی ما پایداری ازدواج است که نتیجه‌ آن را نیز دیدید که ما توانستیم آمار طلاق را به ۵ و ۸ دهم برسانیم.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام‌معظم رهبری در دانشگاه ها افزود: اما در کنار این موضوع پایداری خانواده و ازدواج دانشجویی، نیم نگاهی هم به موضوع جمعیت و فرزندآوری داریم.

وی افزود: از سال گذشته ما خیلی جدی‌تر در برنامه آموزشی مان آن را لحاظ کرده ایم امسال هم در قالب برنامه هنری و برنامه آموزشی این کار را پیش خواهیم برد.

وی افزود: در ادامه برنامه ازدواج دانشجویی، زوج‌هایی که در این برنامه شرکت کردند مخاطب برنامه‌های فرهنگ‌ساز بعدی ما خواهند بود و بسته‌های آموزشی، بسته‌های محتوایی و ترویجی را به آنها منتقل خواهیم کرد.

کرمی افزود: در دو روز اول ثبت نام ازدواج دانشجویی بیش از ۴ هزار زوج ثبت نام‌ کرده بودند.

