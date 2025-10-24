به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های روز نخست از بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندواز امروز جمعه دوم آبان ماه با برگزاری اوزان ۸۷+ کیلوگرم آقایان و ۵۷- کیلوگرم بانوان با مبارزات آرین سلیمی و ناهید کیانی آغاز شد.

در وزن ۵۷- کیلوگرم که ۵۴ تکواندوکار حضور دارند، ناهید کیانی پس از یک‌ دور استراحت به مصاف برنده «داریا کاستنویچ» از اوکراین رفت و ۲ بر یک به پیروزی رسید اما در دور یک هشتم مقابل «فیث دایلون» از آمریکا دارنده ۴ مدال گرندپری و برنز پرزیدنت کاپ آمریکا، ۲ بر صفر مبارزه را واگذار کرد و حذف شد.

در وزن ۸۷+ کیلوگرم نیز با حضور ۴۳ تکواندوکار پس از یک‌دور استراحت، در نخستین مبارزه خود به مصاف با «دانیل گویکوچه آ» از کوبا دیدار کرد و دو بر صفر پیروز شد. نماینده وزن ۸۷+ کیلوگرم کشورمان برابر «آندری هاربار» از اوکراین دارنده برنز یونیورسیاد آلمان ۲ بر یک نتیجه را در مرحله یک هشتم واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.

گفتنی است فردا شنبه سوم آبان ماه مسابقات اوزان ۴۹- کیلوگرم بانوان و ۶۳- کیلوگرم آقایان پیگیری می شود که مهلا مومن زاده و مهدی حاجی موسائی نمایندگان کشورمان خواهند بود.

مهدی حاج موسایی در وزن ۶۳- کیلوگرم که ۶۹ تکواندوکار حضور دارند، دور نحست باید با «مکینتاش» از انگلیس پیکار می کند و سپس به دیدار آلبانی و لهستان پیکار می کند.

در ورن۴۹- کیلوگرم نیز ۵۰ تکواندوکار حضور دارند که مهلا مومن زاده ابتدا به دیدار «کارابو کولا» از بوتان مبارزه می کند و سپس به دیدار برنده «تانینبا» اژ فرانسه خواهد رفت،

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.