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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

روز تلخ برای تکواندو ایران در مسابقات جهانی/ حذف دو مدال‌آور المپیک

روز تلخ برای تکواندو ایران در مسابقات جهانی/ حذف دو مدال‌آور المپیک

دو ملی‌پوش پرافتخار تکواندو ایران که دارنده مدال‌های طلا و نقره بازیهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس بودند، در روز نخست مسابقات قهرمانی جهان با شکست برابر حریفان خود از دور رقابت ها حذف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های روز نخست از بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندواز امروز جمعه دوم آبان ماه با برگزاری اوزان ۸۷+ کیلوگرم آقایان و ۵۷- کیلوگرم بانوان با مبارزات آرین سلیمی و ناهید کیانی آغاز شد.

در وزن ۵۷- کیلوگرم که ۵۴ تکواندوکار حضور دارند، ناهید کیانی پس از یک‌ دور استراحت به مصاف برنده «داریا کاستنویچ» از اوکراین رفت و ۲ بر یک به پیروزی رسید اما در دور یک هشتم مقابل «فیث دایلون» از آمریکا دارنده ۴ مدال گرندپری و برنز پرزیدنت کاپ آمریکا، ۲ بر صفر مبارزه را واگذار کرد و حذف شد.

در وزن ۸۷+ کیلوگرم نیز با حضور ۴۳ تکواندوکار پس از یک‌دور استراحت، در نخستین مبارزه خود به مصاف با «دانیل گویکوچه آ» از کوبا دیدار کرد و دو بر صفر پیروز شد. نماینده وزن ۸۷+ کیلوگرم کشورمان برابر «آندری هاربار» از اوکراین دارنده برنز یونیورسیاد آلمان ۲ بر یک نتیجه را در مرحله یک هشتم واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت.

گفتنی است فردا شنبه سوم آبان ماه مسابقات اوزان ۴۹- کیلوگرم بانوان و ۶۳- کیلوگرم آقایان پیگیری می شود که مهلا مومن زاده و مهدی حاجی موسائی نمایندگان کشورمان خواهند بود. 

مهدی حاج موسایی در وزن ۶۳- کیلوگرم که ۶۹ تکواندوکار حضور دارند، دور نحست باید با «مکینتاش» از انگلیس پیکار می کند و سپس به دیدار آلبانی و لهستان پیکار می کند.

در ورن۴۹- کیلوگرم نیز ۵۰ تکواندوکار حضور دارند که مهلا مومن زاده ابتدا به دیدار «کارابو کولا» از بوتان مبارزه می کند و سپس به دیدار برنده «تانینبا» اژ فرانسه خواهد رفت،

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6632527

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    نظرات

    • IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      8 1
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      جوایز المپیک باید کاهش یابد یک مدال میگیرن دیگه انگیزه ندارن پول زیاد یهویی
    • IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      8 0
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      هیچی دیگه روی مدال المپیک خوابیدن و امادگی نداشتن!
    • محمدی IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
      3 6
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      خدا رحم کرد اگر خانم کیانی مدال می آورد باید ایران رو به نامش میزدیم.
      • پندار IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
        0 0
        خیلی مغرور بود
      • IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
        1 0
        اون خانم مبینا نعمت زاده بود نه ناهید کیانی

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