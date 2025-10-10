به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سران سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی اعلام کردند: ما از توافق آتش‌بس، آزادی اسرا و از سرگیری ارسال کمک‌ها به نوار غزه استقبال می‌کنیم.

سران تروئیکای اروپایی در ادامه بیانیه خود افزودند: ما از تلاش های رئیس‌جمهور ترامپ و کشورهای میانجیگر قطر، مصر و ترکیه برای تضمین توافق آتش بس در غزه تقدیر می‌کنیم. ما آماده‌ایم تا از مذاکرات بیشتر در مورد مراحل بعدی طرح غزه حمایت کنیم.

«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، «فردریش مرتس» صدر اعظم آلمان و «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس تأکید کردند: بسیار مهم است که همه طرف‌های توافق غزه تعهدات خود را بدون تأخیر به طور کامل اجرا کنند.

آنها تصریح کردند: ما اتفاق نظر داریم که شورای امنیت باید حمایت کامل خود را از طرح آتش بس در نوار غزه نشان دهد و از اجرای آن حمایت کند. ما متعهد به حمایت از بسته‌های کمک‌های بشردوستانه برای غزه از طریق آژانس‌های سازمان ملل هستیم.