  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۹

استقبال تروئیکای اروپایی از آتش‌بس در نوار غزه

استقبال تروئیکای اروپایی از آتش‌بس در نوار غزه

سران سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان ضمن استقبال از آتش‌بس در نوار غزه تأکید کردند که همه طرف‌های توافق غزه باید تعهدات خود را بدون تأخیر به طور کامل اجرا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سران سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی اعلام کردند: ما از توافق آتش‌بس، آزادی اسرا و از سرگیری ارسال کمک‌ها به نوار غزه استقبال می‌کنیم.

سران تروئیکای اروپایی در ادامه بیانیه خود افزودند: ما از تلاش های رئیس‌جمهور ترامپ و کشورهای میانجیگر قطر، مصر و ترکیه برای تضمین توافق آتش بس در غزه تقدیر می‌کنیم. ما آماده‌ایم تا از مذاکرات بیشتر در مورد مراحل بعدی طرح غزه حمایت کنیم.

«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، «فردریش مرتس» صدر اعظم آلمان و «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس تأکید کردند: بسیار مهم است که همه طرف‌های توافق غزه تعهدات خود را بدون تأخیر به طور کامل اجرا کنند.

آنها تصریح کردند: ما اتفاق نظر داریم که شورای امنیت باید حمایت کامل خود را از طرح آتش بس در نوار غزه نشان دهد و از اجرای آن حمایت کند. ما متعهد به حمایت از بسته‌های کمک‌های بشردوستانه برای غزه از طریق آژانس‌های سازمان ملل هستیم.

کد خبر 6617994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رضا نمازی IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      باسلام انشاالله در اوکراین روسیه آتش بس دایمی برقرار شود و اروپا بعداز چندین سال جنگ یک توافق آبرومند ومورد پسند دوطرف اعمال شود

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها