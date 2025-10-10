به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، جنبشهای مقاومت فلسطینی شامل حماس، جهاد اسلامی و جنبش خلق برای آزادی فلسطین در بیانیهای مشترک بر قدردانی از تلاشهای کشورهای مصر، قطر و ترکیه برای دستیابی به توافق اخیر تأکید کردند.
در این بیانیه همچنین از ایالات متحده خواسته شده است تا در جهت تضمین پایبندی رژیم صهیونیستی به مفاد توافق، نقش مسئولانهای ایفا کند.
این گروهها ضمن تمجید از موج جهانی همبستگی با ملت فلسطین، تأکید کردند که این حرکت گسترده مردمی علیه جنایتهای رژیم صهیونیستی و در حمایت از عدالت و محاکمه عاملان نسلکشی، نشانگر بیداری وجدان جهانی است.
در بخش دیگری از بیانیه، جنبشهای مقاومت آمادگی خود را برای بهرهگیری از مشارکت کشورهای عربی و نهادهای بینالمللی در روند بازسازی نوار غزه اعلام کردند.
این گروه های فلسطینی دستیابی به این توافق را شکستی سیاسی و امنیتی برای نقشه های رژیم صهیونیستی در تحمیل آوارگی توصیف کردند.
این گروهها همچنین آزادسازی صدها تن از زنان و مردان اسیر فلسطینی را نمادی از استواری مقاومت و یکپارچگی در اتخاذ موضع واحد در سطح ملی دانستند.
در ادامه بیانیه، مقاومت فلسطین ضمن مخالفت با هرگونه قیمومیت یا مداخله خارجی، تأکید کرد که تعیین ساختار و شیوه مدیریت نوار غزه، یک مسئلهی کاملاً فلسطینی و داخلی است.
در پایان نیز گروه های سه گانه بر ضرورت تحقق وحدت ملی و آغاز روندی سیاسی مشترک میان تمامی گروهها و نیروهای فلسطینی برای شکلدهی به آینده سیاسی و مقاومت ملت فلسطین تأکید کردند.
نظر شما