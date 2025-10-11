به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با این ادعا که از ملاقات با شیجینپینگ، همتای چینیاش در اجلاس آتی «اپک» در کره جنوبی خودداری نکرده است، گفت که مطمئن نیست چنین دیداری اتفاق بیفتد.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره لغو این دیدار گفت: من آن را لغو نکردهام اما نمیدانم که آیا قرار است (چنین دیداری) داشته باشیم.
وی افزود: اما صرف نظر از این موضوع، قصد دارم آنجا(کره جنوبی) باشم بنابراین تصور میکنم که ممکن است این(دیدار) برگزار شود.
ترامپ با اشاره اقدام جدید چین درباره اعمال محدودیت بر صادرات مواد معدنی کمیاب ادامه داد: کاملا غافلگیرکننده بود. آنها بهیکباره این ایده واردات و صادرات را مطرح کردند و هیچکس، واقعا هیچکس چیزی در موردش نمیدانست.
دولت چین پیشتر محدودیتهای صادراتی بر چند دسته از تجهیزات و مواد اولیه مورد استفاده در تولید مواد معدنی کمیاب را تمدید کرد.
ترامپ دیروز ضرورت ملاقات حضوری با جینپینگ را زیر سوال برد و مدعی شد که اقدامات پکن چنین دیداری را «بیفایده» کرده است.
رئیس جمهور آمریکا هفتم اکتبر تایید کرد که انتظار دارد در حاشیه اجلاس «اپک» در کره جنوبی که اواخر اکتبر و اوایل نوامبر برگزار میشود، با همتای چینیاش دیدار کند.
