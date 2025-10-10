  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶

ترامپ: دلیلی برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وجود ندارد

ترامپ: دلیلی برای دیدار با رئیس‌جمهور چین وجود ندارد

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: اتفاقات عجیبی در چین در حال رخ دادن است و نباید اجازه داد این کشور بر جهان سیطره داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: قرار بود دو هفته دیگر در مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در کره جنوبی با رئیس جمهور چین دیدار کنم، اما اکنون به نظر می‌رسد دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد.

ترامپ در ادامه سخنانش افزود: اتفاقات عجیبی در چین در حال رخ دادن است، کشوری که به شدت خصمانه شده و هرگز نباید اجازه داده شود جهان را گروگان بگیرد.

این اظهارات ترامپ در حالی است که دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه پیشنهادی را ارائه کرد که بر مبنای آن پرواز شرکت‌های هواپیمایی چین بر فراز روسیه در مسیرهای رفت‌وبرگشت به آمریکا ممنوع می‌شود.

این پیشنهاد، مرحله‌ای تازه در تشدید جنگ تجاری بین دو اقتصاد برتر جهان به‌شمار می‌رود و پس از آن مطرح شد که پکن محدودیت‌های تازه‌ای برای صادرات عناصر نادر خاکی که برای برخی صنایع آمریکایی حیاتی هستند، اعمال کرد.

کد خبر 6617967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها