به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: قرار بود دو هفته دیگر در مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در کره جنوبی با رئیس جمهور چین دیدار کنم، اما اکنون به نظر میرسد دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد.
ترامپ در ادامه سخنانش افزود: اتفاقات عجیبی در چین در حال رخ دادن است، کشوری که به شدت خصمانه شده و هرگز نباید اجازه داده شود جهان را گروگان بگیرد.
این اظهارات ترامپ در حالی است که دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه پیشنهادی را ارائه کرد که بر مبنای آن پرواز شرکتهای هواپیمایی چین بر فراز روسیه در مسیرهای رفتوبرگشت به آمریکا ممنوع میشود.
این پیشنهاد، مرحلهای تازه در تشدید جنگ تجاری بین دو اقتصاد برتر جهان بهشمار میرود و پس از آن مطرح شد که پکن محدودیتهای تازهای برای صادرات عناصر نادر خاکی که برای برخی صنایع آمریکایی حیاتی هستند، اعمال کرد.
