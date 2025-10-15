به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی بار دیگر به تکرار مواضع خصمانه دولت این کشور علیه پکن پرداخت.

وزیر خزانه داری آمریکا در این خصوص اعلام کرد: واشنگتن به همراه متحدان خود در حال آماده سازی پاسخ مشترکی در قبال محدودیت‌های تجاری چین هستند. واشنگتن نسبت به حل اختلافات تجاری با چین خوشبین است؛ تماس‌ها در این مورد در سطوح بسیار بالایی در حال انجام است. متحدان اروپایی باید آماده باشند تا تعرفه‌هایی را بر کالاهای چینی مرتبط با خرید نفت روسیه اعمال کنند.

اسکات بسنت با طرح ادعایی عوام فریبانه مدعی شد: ایالات متحده به دنبال تشدید تقابل تجاری با چین نیست و قصد ضربه زدن به اقتصاد چین را ندارد و امیدوار است که تقابل تجاری مهار شود! من تأیید می‌کنم که تعرفه‌های آمریکا بر چین تأثیر می‌گذارد!

به گزارش خبرگزاری الجزیره، این مقام آمریکائی ادعا کرد: خرید نفت روسیه توسط چین، ماشین جنگی روسیه در اوکراین را تقویت می‌کند. رئیس جمهور ترامپ هنوز انتظار دارد با رئیس جمهور چین در کره جنوبی دیدار کند. اگر چین می‌خواهد شریک غیرقابل اعتمادی برای جهان باشد، ما باید از آن جدا شویم.

وی درباره ادامه تعطیلی دولت این کشور پس از ۲ هفته هم گفت: تعطیلی دولت می‌تواند تا ۱۵ میلیارد دلار در روز برای اقتصاد آمریکا هزینه داشته باشد.

دولت چین پیش‌تر محدودیت‌های صادراتی بر چند دسته از تجهیزات و مواد اولیه مورد استفاده در تولید مواد معدنی کمیاب را تمدید کرد.