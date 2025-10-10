به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده تعرفه‌های گمرکی ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چین اعمال خواهد کرد و این اقدام در کنار فهرست فعلی تعرفه‌ها انجام می‌شود.

وی افزود که از ابتدای نوامبر، محدودیت‌هایی بر صادرات تمامی محصولات چینی و همچنین محصولاتی که در چین تولید نمی‌شوند، اعمال خواهد شد.

ترامپ همچنین تأکید کرد که محدودیت‌های جدید شامل صادرات نرم‌افزارهای حیاتی چین خواهد شد.

به گفته ترامپ، چین در واکنش، پیامی ارسال کرده که از اول نوامبر محدودیت‌هایی بر صادرات تمامی محصولات خود و برخی کالاهای خاص اعمال خواهد کرد.