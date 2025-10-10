  1. بین الملل
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۰:۴۸

ترامپ: تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی وضع می‌کنم

رئیس جمهوری آمریکا از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر روی کالاهای چینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده تعرفه‌های گمرکی ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چین اعمال خواهد کرد و این اقدام در کنار فهرست فعلی تعرفه‌ها انجام می‌شود.

وی افزود که از ابتدای نوامبر، محدودیت‌هایی بر صادرات تمامی محصولات چینی و همچنین محصولاتی که در چین تولید نمی‌شوند، اعمال خواهد شد.

ترامپ همچنین تأکید کرد که محدودیت‌های جدید شامل صادرات نرم‌افزارهای حیاتی چین خواهد شد.

به گفته ترامپ، چین در واکنش، پیامی ارسال کرده که از اول نوامبر محدودیت‌هایی بر صادرات تمامی محصولات خود و برخی کالاهای خاص اعمال خواهد کرد.

    یک ایرانی IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      آقای ترامپ! تونمیتوانی با همه ی دنیا سرشاخ بشوی؛ نمیتوانی اقتصادوتجارت ومدیریت جهان رابنام خودت ثبت وضبط کنی؛ پس دست ازخودخواهی وبزرگ بینی وغروروقلدری بردارکه دنیای زوروظلم وجنایت برای شما سپری شده؛ جهانیان بیدارند!!!@@@.
    GB ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      چینیها یک چیزشون خوبه ،دیت خونی غرب را آچمز کردند ،نه زبان بدن نشون میدن و نه حرف میزنند ،کار را که کردند تازه غربیها میفهمند عقبند یا رفته پاچشان . بنظرم روش خوبیه و احتمالا یا تمرین دارند یا مربوط به فرهنگ و سبستم اموزشی اونهاست ،
    IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      خودت ضرر میکنی، آشوب میشه کشورت

