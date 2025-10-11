ورود سامانه بارشی جدید پاییزی به کشور؛ هفته خنک و بارانی در پیش است

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: طی پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و برخی نقاط هرمزگان، رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و همچنین استان‌های ساحلی خزر شامل گیلان، مازندران و گلستان، از روز شنبه در برخی ساعات شاهد بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت خواهیم بود. در مناطق مستعد نیز احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

ضیائیان ادامه داد: از بعد از ظهر یکشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، در برخی مناطق شمال‌غرب شاهد افزایش ابر و رگبار باران خواهیم بود.

وی بیان کرد: روز دوشنبه با تقویت سامانه بارشی، در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، ارتفاعات زنجان، قزوین و البرز بارش‌ها تشدید می‌شود و روز سه‌شنبه نیز در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان رگبار و رعدوبرق، کاهش دما و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

ضیائیان گفت: طی پنج روز آینده در نیمه غربی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، همچنین از روز یکشنبه (۲۰ مهر) تا روز سه‌شنبه (۲۲ مهر) در مناطق شمال شرق و شرق کشور، وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین روز شنبه علاوه بر مناطق فوق، در شمال شرق کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد و این شرایط ممکن است بر سلامت باغات و محصولات کشاورزی تأثیر بگذارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان با اشاره به وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۱۹ مهر) صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۱۵ درجه سانتی‌گراد و حداکثر دمای آن ۲۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.