حاکمیت جوی آرام در استان سمنان؛ شرایط پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه های هواشناسی نشان می دهد که از امروز شنبه، شاهد جو آرام در اقصی نقاط استان سمنان خواهیم بود. جوی پایدار که تا پایان هفته جاری نیز تداوم خواهد داشت.

شرایط جوی بنا به اعلام سازمان هواشناسی، پایدار خواهد بود و شاهد پدیده خاصی در استان سمنان نخواهیم بود. بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز شنبه ۲۹ و ۱۷ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در مرکز استان سمنان شاهد آرامش جوی خواهیم بود و به جز غبار و کاهش کیفیت هوا، شاهد پدیده خاص جوی دیگری نیستیم از سوی دیگر برای مرکز استان سمنان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه حتی افزایش دمای هوا را نیز شاهد خواهیم بود.

شاهرودی ها آغاز هفته را با هوای نسبتاً خنک تر از هفته گذشته آغاز کرده اند بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان ۲۶ و ۱۴ درجه بالای صفر اعلام شده و فردا یکشنبه نیز همین روند با قدری اختلاف ادامه خواهد داشت.

شاهرودی ها طی این هفته جوی پایدار را تجربه خواهند کرد بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای امروز ۲۸ و ۱۶ درجه بالای صفر اعلام شده است در این شهرستان شاهد وزش باد خواهیم بود و پدیده خاص جوی تا پایان هفته مشاهده نمی شود.

البته از فردا دو الی چهار درجه بر میزان دمای هوا در دامغان افزوده نیز خواهد شد گرمترین نقطه استان سمنان گرمسار و ایوانکی است بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۳۱ و ۱۹ درجه بالای صفر اعلام شده و شاهد کاهش کیفیت هوا در غرب صنعتی خواهیم بود.

دمای هوای صبح شنبه میامی ۲۲ درجه بالای صفر است و پدیده جوی در این شهرستان شرق نشین دیده نمی شود بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز شنبه ۲۸ و ۱۹ درجه بالای صفر است و فردا دو درجه به این میزان دمای هوا افزوده نیز خواهد شد.

در شهرستان زیبای مهدیشهر نیز شاهد پدیده خحاص جوی بجز وزش باد نخواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان ۲۶ و ۱۴ درجه بالای صفر است و در هفته پیش رو شاهد پدیده خاصی در این شهرستان نخواهیم بود.

در مجموع باید گفت که اغلب نقاط استان سمنان هفته ای آرام را پیش رو خواهد داشت و پدیده جوی خاصی به حز کاهش کیفیت هوا در غرب و نقاط صنعتی، شاهد نخواهیم بود همچنین از فردا دو درجه بر میزان دمای هوا افزوده نیز شود.