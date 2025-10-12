  1. ورزش
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

تدارک ویژه تانزانیا برای دیدار با ایران/ اقدامی که باعث جنجال شد

تیم ملی فوتبال تانزانیا در حالی برای دیدار تدارکاتی با ایران وارد کشور امارات و شهر دبی شد که اقدام اخیر فدراسیون فوتبال این کشور باعث اعتراض کارشناسان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و تانزانیا در یک دیدار تدارکاتی، روز سه‌شنبه ۲۲ مهر از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در شهر دبی به مصاف هم خواهند رفت.

طبق اعلام رسانه‌های تانزانیا، اعضای تیم ملی فوتبال این کشور فرودگاه دارالسلام را به مقصد امارات ترک کرده‌اند تا دو روز پیش از بازی با ایران وارد کشور میزبان شوند.

پیش‌تر نیز فدراسیون فوتبال تانزانیا اجازه خروج هیچ یک از بازیکنان دعوت شده به تیم ملی را نداده بود تا این تیم با تمام قوا در دیدار مقابل ایران حاضر شود. این اقدام مسئولان فوتبال تانزانیا باعث شده تا علاقه‌مندان فوتبال در این کشور نسبت به تصمیم فدراسیون در مورد بازیکنان اعتراض کنند. آنها بر این باورند که در شرایط کنونی، مسابقات باشگاهی باید اولویت بیشتری نسبت به دیدارهای ملی داشته باشند.

لازم به ذکر است که این دیدار، دومین بازی ایران در فیفادی جاری خواهد بود. در بازی نخست شاگردان امیر قلعه‌نویی شامگاه جمعه ۱۸ مهر در ورزشگاه ولگوگراد آرنا با نتیجه ۲ بر یک مغلوب تیم ملی روسیه شده بودند.

