  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

کارشناس روسی: داور باید جهانبخش را از زمین اخراج می‌کرد

کارشناس روسی: داور باید جهانبخش را از زمین اخراج می‌کرد

کارشناس فوتبال روسیه گفت: کاپیتان تیم ملی ایران به دلیل خطای خشن باید از زمین بازی اخراج می شد اما داور به او تنها یک کارت زرد نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری تدارکاتی به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود روس‌ها به پایان رسید تا شاگردان امیر قلعه‌نویی متحمل شکست دیگری شوند.

در جریان این مسابقه، علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی ایران که در نیمه دوم وارد میدان شده بود، در یکی از صحنه‌ها با استوک کف پای خود به صورت بازیکن روسیه ضربه زد. با این حال، داور مسابقه تنها به دادن کارت زرد بسنده کرد و از اخراج جهانبخش خودداری کرد.

در همین ارتباط، سایت روسی «Bookmaker-Ratings» به نقل از «اولگ کورناوخوف»، بازیکن پیشین تیم زسکا مسکو، نوشت: آن صحنه یک خطای آشکار و مستحق کارت قرمز بود. داور در آن لحظه بازیکن ایرانی را بخشید. صحنه ناخوشایندی بود که نباید نادیده گرفته می‌شد.

کد خبر 6618645
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رضا IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اگر در یک مسابقه رسمی بود ،جهانبخش چندين جلسه از بازی‌ها محروم میشد

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها