به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری تدارکاتی به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود روس‌ها به پایان رسید تا شاگردان امیر قلعه‌نویی متحمل شکست دیگری شوند.

در جریان این مسابقه، علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی ایران که در نیمه دوم وارد میدان شده بود، در یکی از صحنه‌ها با استوک کف پای خود به صورت بازیکن روسیه ضربه زد. با این حال، داور مسابقه تنها به دادن کارت زرد بسنده کرد و از اخراج جهانبخش خودداری کرد.

در همین ارتباط، سایت روسی «Bookmaker-Ratings» به نقل از «اولگ کورناوخوف»، بازیکن پیشین تیم زسکا مسکو، نوشت: آن صحنه یک خطای آشکار و مستحق کارت قرمز بود. داور در آن لحظه بازیکن ایرانی را بخشید. صحنه ناخوشایندی بود که نباید نادیده گرفته می‌شد.