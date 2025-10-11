ترکاشوند: غیبت لژیونرها تاثیرگذار است/ بازیهای ریاض اهمیت بالایی دارد

محمد ترکاشوند مربی تیم ملی والیبال «ب» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آغاز اردوی تیم ملی والیبال ب برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: تمرینات تیم ملی ب از سوم آبان‌ماه آغاز می‌شود و به مدت یک هفته اردو خواهیم داشت. هرچند بعید می‌دانم بتوانیم بازی تدارکاتی دوستانه با تیمی انجام دهیم، اما اگر فرصتی فراهم شود بسیار خوب خواهد بود که یک بازی تدارکاتی هم داشته باشیم تا با شرایط مطلوب‌تری وارد مسابقات شویم.

حضور بازیکنان لیگ و غیبت لژیونرها

وی بااشاره به غیبت لژیونرها در بازی های کشورهای اسلامی افزود: در این اردو بازیکنان لژیونر به ما اضافه نمی‌شوند و تمام بازیکنان از میان نفرات حاضر در لیگ انتخاب شده‌اند. چون لیگ تقریباً سه هفته تعطیل می‌شود، بازیکنانی که در لیگ شاغل هستند در اختیار تیم خواهند بود و با همان‌ها کار را ادامه می‌دهیم. اولین بازی چهاردهم آبان استارت خواهد خورد.

اهمیت مسابقات کشورهای اسلامی

مربی والیبال خاطرنشان کرد: مسابقات کشورهای اسلامی برای والیبال ما، فدراسیون، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک اهمیت بالایی دارد. این رقابت‌ها بسیار سخت هستند، چرا که تیم‌های قدرتمندی نظیر ترکیه، مصر، مراکش، تونس و قطر حضور دارند. به طور کلی والیبال در سطح دنیا رشد زیادی کرده و پیشرفت داشته است. شما دیدید که تیم ملی والیبال مردان در مسابقات جهانی چه شرایط دشواری داشت. در مجموع کار سخت و دشواری در پیش است، اما ما محکوم به پیروزی هستیم و به امید خدا تلاش خواهیم کرد قهرمان شویم و با دست پر بازگردیم.

محدودیت در تعداد نفرات اعزامی

وی گفت: در این رقابت‌ها تنها ۱۲ بازیکن را می‌توانیم اعزام کنیم و به دلیل برخی محدودیت‌ها ممکن است کادر فنی نیز به صورت کامل در مسابقات حضور نداشته باشد. بالاخره قوانینی وجود دارد که در کشور میزبان و در جریان مسابقات اجرا می‌شود.

مقایسه عملکرد تیم ملی در لیگ ملت‌ها و مسابقات جهانی

مربی والیبال در مورد عملکرد تیم ملی والیبال مردان در مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: تیم ملی ما در مسابقات لیگ ملت‌ها شرایط مطلوب‌تری داشت و بازیکنان عملکرد بسیار خوبی نشان دادند، به ویژه اینکه در هفته اول شرایط خوبی نداشتیم، اما در هفته‌های دوم و سوم هماهنگ‌تر شدیم و کادر فنی شناخت بهتری از تیم پیدا کرد. در نهایت نتایج خوبی گرفتیم و امتیازات ارزشمندی کسب کردیم.

وی افزود: اما در مسابقات جهانی، به دلیل قرعه‌ای که داشتیم، این ذهنیت ایجاد شد که در گروه آسانی قرار گرفته‌ایم. حتی رسانه‌ها و کارشناسان هم این موضوع را مطرح می‌کردند و همین ذهنیت باعث شد بازیکنان گروه را ساده تصور کنند. در حالی که مسابقات جهانی با لیگ ملت‌ها متفاوت است چرا که هر چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود. آماده‌سازی تیم‌ها متفاوت است و حساسیت بازی‌ها به دلیل تعداد کم مسابقات بسیار بالاست.

نقاط ضعف تیم ملی در مسابقات جهانی

وی بااشاره به نقاط ضعف تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان گفت: در هیچ‌یک از فاکتورها شرایط ایده‌آلی نداشتیم. بازی نخست برابر مصر را باختیم که کسی انتظارش را نداشت و نشان داد از آمادگی لیگ ملت‌ها فاصله گرفته‌ایم. بازیکنان پس از ۱۵ تا ۱۶ روز استراحت وارد اردو شدند و بازی تدارکاتی با تیم‌های بزرگ دنیا نداشتیم. در قطر چند بازی دوستانه با تیم این کشور انجام دادیم که آورده چندانی برای ما نداشت.

وی افزود: برابر تونس شرایط بهتری داشتیم، اما در بازی با فیلیپین تنها شانس به کمک ما آمد و موفق به صعود شدیم. اوج کار ما دیدار برابر صربستان بود که بازیکنان با ذهنیت قانع شدن به صعود به جمع هشت تیم، انگیزه کافی برای فراتر رفتن نداشتند. این فرصت تاریخی بود که شاید تا سال‌ها تکرار نشود، اما متأسفانه برابر چک با اشتباهات فردی و گروهی شکست خوردیم و نتوانستیم از ست سوم به بعد خودمان را بازیابی کنیم.

واکنش به انتقادها و حمایت از بازیکنان

مربی والیبال در مورد انتقادهایی که به مرتضی شریفی وارد شد، خاطرنشان کرد: متأسفانه در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی باخت یا صعود تیم به گردن یک بازیکن انداخته شد. این کم‌لطفی است، چرا که کاپیتان تیم ملی زحمات زیادی کشیده و بازیکنی متعصب و فنی است. اشتباه جزئی از ورزش است و ممکن است برای هر بازیکنی رخ دهد. نباید هجمه‌ها به سمت یک نفر باشد. ما باید از او حمایت کنیم تا از نظر ذهنی آماده شود و در آینده به تیم کمک کند.

آینده تیم ملی با حضور پیاتزا

وی گفت: آقای پیاتزا در مدت کوتاهی که در ایران حضور دارد زحمات زیادی کشیده و نتایج قابل قبولی کسب کرده است. آینده روشنی برای والیبال ایران پیش‌بینی می‌کنم. تنها لازم است این تیم حفظ شود و در تورنمنت‌های بین‌المللی مختلف شرکت کند تا اختلاف سطح بین بازیکنان تیم الف و ب کمتر شود. ما باید حداقل ۳۰ بازیکن آماده در سطح نزدیک به هم داشته باشیم تا در هر تورنمنتی از آن‌ها استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عدم نتیجه‌گیری کامل تیم ملی، مصدومیت جواد کریمی و امین اسماعیل‌نژاد بود. این دو بازیکن تجربه‌های بین‌المللی ارزشمندی داشتند و نبودشان فشار روانی زیادی به تیم وارد کرد. هرچند علی رمضانی پاسور توانمندی است و هر زمان وارد زمین شد عملکرد بسیار خوبی داشت و همچنین علی حاجی‌پور جزو برترین بازیکنان ما بود و در حمله، امتیازآوری و دفاع جزو ۱۰ نفر نخست مسابقات قرار گرفت. اگر آن دو بازیکن نیز حضور داشتند، تجربه‌شان کمک زیادی به تیم می‌کرد.

وی گفت: در مجموع باید به بازیکنان، کادر فنی و فدراسیون خسته‌نباشید گفت که زحمات زیادی برای تیم کشیدند. هرچند نتوانستیم بهترین بازی‌ها را ارائه دهیم، اما جایگاه تیم ملی در میان هشت تیم برتر جهان یک افتخار بزرگ است. شاید می‌توانستیم نتیجه بهتری کسب کنیم، اما اکنون باید گذشته را فراموش کرده و به آینده بیندیشیم.