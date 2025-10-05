وکیلی: حق والیبال ایران صعود بود/ فشار روانی مانع درخشش شریفی شد

محمد وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، به لحاظ رتبه‌ای که به دست آوردیم، هشتمی رتبه خوبی است و بد محسوب نمی‌شود. در مقایسه با سال‌های اخیر، این نتیجه یک نمودار روند رو به رشد را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه تیم‌های مطرحی چون برزیل، فرانسه، ژاپن، اسلوونی، صربستان، کوبا و حتی آرژانتین نتوانستند به مرحله هشت تیم صعود کنند، حضور ایران در جمع هشت تیم برتر دنیا پیشرفت محسوب می‌شود، هرچند می‌توانستیم بهتر عمل کنیم.

وی گفت: دلایلی وجود داشت که اگر رعایت می‌شد، می‌توانستیم نتیجه بهتری بگیریم. پیش از مسابقات، اردویی ۱۰ روزه در قطر داشتیم و چند بازی تدارکاتی انجام دادیم. در همان اردو دو بازیکن کلیدی‌مان، امین اسماعیل‌نژاد و جواد کریمی، دچار آسیب‌دیدگی شدند و از دست رفتند، به‌ویژه امین اسماعیل‌نژاد که مهره‌ای کلیدی بود. هرچند حاجی‌پور نمایش قابل قبولی داشت، اما حضور اسماعیل‌نژاد با تجربه بازی در لیگ‌های معتبر می‌توانست شرایط را بهتر کند.

وی گفت: به نظرم اردوی تدارکاتی در قطر خلیلی نیاز نبود، چون گروه ما در مسابقات قهرمانی جهان راحت بود و ما می‌توانستیم بازی مقابل تیم‌های مصر، تونس و فیلیپین را به عنوان بازی تدارکاتی در نظر بگیریم.

کارشناس والیبال افزود: بعد از اردوی قطر، یک هفته زودتر به فیلیپین رفتیم و با چند تیم ضعیف‌تر از خودمان مثل مصر بازی کردیم. بازی با مصر که هم‌گروه ما بود، انتخاب درستی نبود، چرا که آن‌ها انگیزه گرفتند تا در بازی رسمی مقابل ما فراتر ظاهر شوند. همین موضوع سبب شد در نخستین بازی مقابل مصر غافلگیر شویم و نتیجه را واگذار کنیم. در ادامه، با تلاش توانستیم تونس را شکست دهیم و در یک بازی رویایی فیلیپین را ببریم و به مرحله بعد صعود کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد موفق شدیم صربستان را شکست دهیم؛ تیمی که به لحاظ نام و سابقه احترام دارد اما با تغییر نسل بازیکنان تجربه کافی نداشت. پس از آن به یک‌چهارم رسیدیم و برابر جمهوری چک قرار گرفتیم. ست نخست را بردیم و در ست دوم ۲۲–۲۰ جلو بودیم اما یک توپ برگشتی روند ذهنی تیم را تغییر داد. بازیکنان از نظر روحی دچار افت شدند و نهایتاً بازی را واگذار کردیم. این در حالی بود که شایستگی حضور در چهار تیم برتر را داشتیم.

وکیلی تصریح کرد: بلغارستان و ترکیه نسبت به لیگ ملت‌ها پیشرفت خوبی داشتند و بالاتر از ما قرار گرفتند. در نهایت پس از تیم‌های ایتالیا، لهستان، بلغارستان، جمهوری چک، آمریکا، ترکیه و بلژیک، ما هشتم شدیم. این رتبه از نظر عددی بد نیست، اما انتظار جامعه این بود که ایران به مرحله بالاتر برسد، چرا که قرعه گروه نیز شرایط را برای ما هموار کرده بود.

وی در ادامه درباره فشارها بر مرتضی شریفی عنوان کرد: مرتضی تلاش خود را کرد اما به دلیل بار مسئولیتی که به عنوان کاپیتان داشت، نتوانست مانند لیگ ملت‌ها بدرخشد. طبیعی بود، زیرا از نظر سنی از بسیاری بازیکنان کوچک‌تر است و فشار زیادی را تحمل کرد. این مسئولیت سنگین موجب شد از کیفیت بازی‌های همیشگی‌اش فاصله بگیرد. به باور من، در یک تیم همه در برد و باخت شریک‌اند و نباید شکست را به گردن یک بازیکن انداخت. کادر فنی نیز می‌توانست با تعویض یا حمایت روانی شرایط را تغییر دهد.

کارشناس والیبال افزود: در ورزش قهرمانی، اشتباه برای هر بازیکنی ممکن است رخ دهد. ما باید به شریفی کمک کنیم تا این تجربه تلخ را فراموش کند و به روزهای بهتر بازگردد. به لحاظ نتیجه، هشتمی دستاورد بدی نیست، اما ایران می‌توانست جزو چهار تیم باشد. اشتباه در یک لحظه عدم تمرکز موجب شد فرصت از دست برود، اما باید به آینده نگاه کنیم و از این تجربیات درس بگیریم.

وی تأکید کرد: مسیر والیبال ایران آسان نیست. تیم‌های بزرگی چون برزیل، فرانسه، آمریکا و آرژانتین که در این دوره نتیجه نگرفتند، خود را ریکاوری کرده و قدرتمندتر بازمی‌گردند. ما نیز باید دوباره از نو بلند شویم و تلاش کنیم تا مردم از دیدن تیم ملی لذت ببرند. باخت برابر جمهوری چک برای مردم سنگین بود، چرا که این تیم نام بزرگی نداشت، اما ناراحتی مردم نشانه علاقه و غیرت آنان به تیم ملی است. مهم آن است که انتقادها سازنده باشد و به تخریب بازیکنان منجر نشود.

وکیلی خاطرنشان کرد: این بازیکنان فرزندان ایران هستند و باید حتی در شکست‌ها بیشتر از همیشه پشتیبان‌شان باشیم. امیدوارم با تلاش و حمایت، روزهای بهتری برای والیبال ایران رقم بخورد.