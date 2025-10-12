به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اکبری در خصوص حضور در رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی گفت: به هر حال انتظار از والیبال وجود دارد و ما سعی میکنیم با تمام قدرت آن را برآورده کنیم.
اکبری افزود: با توجه به اینکه بعضی از بازیکنان تیم ملی، لژیونر هستند و این بازی در تقویم فدراسیون جهانی نیست نمیتوانیم از آنها بهره ببریم. به همین خاطر از بازیکنان داخلی استفاده خواهیم کرد تا نتیجه لازم را بگیریم.
او درباره توقع از تیمهای مختلف ملی برای ظهور و بروز استعدادها تاکید کرد: ابتدا باید به آقای تقوی رئیس فدراسیون والیبال خداقوت گفت. برنامه بلندمدتی داریم که امیدواریم تیم ملی اصلی در سالهای آینده جزو چهار تیم برتر دنیا باشد.
