یعقوبی: هدف اصلی استقلال گنبد تثبیت تیم در لیگ برتر والیبال است

کامبیز یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تیم والیبال استقلال گنبد گفت: ما تقریباً جزو آخرین تیم‌هایی بودیم که در لیگ برتر تشکیل شدیم و طبیعتاً هم از نظر بازیکن و هم از نظر زمان، فرصت مناسبی نداشتیم. خیلی سریع تمرینات را شروع کردیم و با شدت کار را پیش بردیم، اما نسبت به دیگر تیم‌ها عقب‌تر هستیم. البته این وقفه در شروع لیگ برتر به ما کمک کرد تا زمان بیشتری برای تمرین داشته باشیم و نسبت به شرایط ابتدای فصل، وضعیت بهتری برای خودمان ایجاد کنیم.

وی بااشاره به تعویق برگزاری رقابت‌های لیگ برتر والیبال افزود:این تعویق یک‌ماهه تا ۴۰ روزه که فدراسیون اعلام کرده است، بهترین فرصت ممکن برای ماست. ما از این وقفه برای تکمیل روند بدنسازی بازیکنان و تضمین سلامت آن‌ها در طول لیگ استفاده خواهیم کرد. تمرکز ما روی ساختن پایه‌های مستحکم است. قطعاً برای موفقیت نیاز به ابزار داریم. همه می‌دانند مردم گنبد عاشق والیبال هستند و دوست دارند تیم‌شان برنده باشد. ما بازیکنان خوبی جذب کردیم و با تمرینات منظم می‌خواهیم شرایط را طوری رقم بزنیم که نتایج مطلوبی بگیریم. امیدواریم در ادامه مسابقات روند رو به رشدی داشته باشیم.

سرمربی تیم والیبال استقلال گنبد درباره وضعیت جذب بازیکنان جدید از جمله صابر کاظمی خاطرنشان کرد: صابر کاظمی و اکثر بازیکنان بومی گنبد در اولویت ما بودند، اما همه آن‌ها با تیم‌های دیگر قرارداد دارند. مردم گنبد دوست دارند بازیکنان بومی‌شان را در تیم خود ببینند و ما هم طبق همین سیاست عمل کردیم؛ هر بازیکن باکیفیتی که بتواند به تیم کمک کند، از او استقبال می‌کنیم. اما همان‌طور که گفتم، بیشتر بازیکنان باکیفیت گنبد با سایر تیم‌ها قرارداد دارند و امکان حضورشان در تیم ما وجود ندارد.

یعقوبی ادامه داد: ما هنوز دو جای خالی در فهرست داریم و می‌توانیم دو بازیکن دیگر جذب کنیم. باید ببینیم در چه پست‌هایی نیاز داریم تا بازیکنی بگیریم که بیشترین کمک را به تیم بکند. بزرگ‌ترین هدف ما این است که این تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم. چون در دو سه سال اخیر، تیم گنبد دوبار به دسته پایین‌تر سقوط کرده است. هدف اصلی ما این است که جایگاه مناسبی در لیگ برای خودمان دست‌وپا کنیم تا سال بعد با زمان و بودجه بهتر، تیمی قدرتمند ببندیم که حتی نیم‌نگاهی به پلی‌آف و کسب عنوان قهرمانی داشته باشد.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای والیبال گنبد عنوان کرد: من معتقدم والیبال گنبد با پتانسیل بالایی که دارد، اگر درست مدیریت و هدایت شود و برنامه‌ریزی مناسبی برایش انجام گیرد، می‌تواند شرایط بسیار خوبی برای خود ایجاد کند. همه این‌ها منوط به این است که امسال بتوانیم تیم را در لیگ حفظ کنیم. با صحبت‌هایی که با مدیرعامل باشگاه انجام شده، برای سال آینده تیم قدرتمندتری خواهیم بست و نام استقلال گنبد را در سطح بالاتری خواهیم دید.

سرمربی استقلال گنبد در خصوص برگزاری لیگ برتر با ۱۴ تیم اظهار داشت: به نظرم، حضور ۱۴ تیم در لیگ فرصت بسیار خوبی است تا بازیکنان جوانی که دیده نمی‌شوند، بتوانند خودشان را نشان دهند. در همه جای دنیا همین‌طور است؛ تیم‌هایی که از نظر مالی وضعیت بهتری دارند، بازیکنان باکیفیت‌تر می‌گیرند، اما تیم‌های معمولی می‌توانند از نیروهای جوان استفاده کنند. این استفاده باعث رشد ورزش می‌شود، چون اگر تعداد تیم‌ها کم باشد، بازیکنان جوان فرصت دیده‌شدن پیدا نمی‌کنند. بنابراین اگر این روند با برنامه‌ریزی درست ادامه پیدا کند، قطعاً به والیبال کشور کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: برخی تیم‌ها که شرایط مالی بهتری دارند، ممکن است با برگزاری لیگ ۱۴ تیمی مخالف باشند چون معتقدند بازی‌های بیشتر به ضررشان است، اما این نگاه صرفاً از منظر منافع باشگاهی است. ما در لیگ، علاوه بر رقابت، به تیم ملی نیز کمک می‌کنیم. ویترین والیبال ما، تیم ملی است و اگر تیم ملی قدرتمند و با ثباتی داشته باشیم، لیگ پویایی خواهیم داشت. در این صورت اسپانسرها برای دیده‌شدن وارد والیبال می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. پس هم باشگاه‌ها به تیم ملی نیاز دارند و هم تیم ملی به باشگاه‌ها. هرچقدر در این چرخه به هم کمک کنیم، در واقع به والیبال کشور کمک کرده‌ایم.

یعقوبی خاطرنشان کرد: قرار نیست هر ۱۴ تیم لیگ قوی باشند. در هیچ جای دنیا چنین نیست. در لیگ‌های معتبر هم چهار تا شش تیم قدرتمند وجود دارد و بقیه در رده‌های پایین‌تر هستند. اما همین تنوع باعث پویایی لیگ می‌شود. همه باشگاه‌ها شرایط مالی برابر ندارند، بنابراین باید به همه فرصت داده شود تا بتوانند در این عرصه حضور داشته باشند و بازیکنان نیز امکان دیده‌شدن و پیشرفت پیدا کنند.