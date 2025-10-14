مرتضی هداوندی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تیم خود در نخستین حضور در لیگ برتر والیبال اظهار داشت: ما از تیم‌هایی بودیم که تمرینات را زودتر از سایر تیم‌ها آغاز کردیم. تقریباً ۴۵ تا ۵۰ روز پیش تمرینات خود را شروع کردیم و تاکنون ۹ دیدار تدارکاتی انجام داده‌ایم. خوشبختانه تیم از نظر آمادگی شرایط مطلوبی دارد.

وی بااشاره به تعویق لیگ برتر والیبال افزود: متأسفانه مسابقات لیگ برتر والیبال به تعویق افتاد و تیم ما از این بابت چون تمرینات را خیلی زود شروع کرده متضرر می‌شود. تعویق لیگ برتر والیبال بیشتر به نفع تیم‌هایی شد که دیر تشکیل شده‌اند و برخی از آن‌ها به دلیل دیر شروع کردن تمرینات، از آمادگی کمتری برخوردارند. به هر حال با توجه به قوانین فدراسیون جهانی، همه تیم‌ها درگیر چنین شرایطی هستند. ما تمرین‌ها را چند روز تعطیل کردیم و بازیکنان مرخص شدند تا در روزهای آینده دوباره کارمان را با برنامه ریزی جدید و از صفر شروع کنیم.

سرمربی تیم رازین پلیمر در ادامه در مورد جذب بازیکنان عنوان کرد: ما بازیکن لیگ برتری نداریم. طبق مقررات، شرطی برای جذب بازیکن در نظر گرفته شد که بازیکن نباید سابقه حضور در لیگ برتر را داشته باشد. با وجود این محدودیت، بازیکنانی که جذب کردیم عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند و نشان داده‌اند که تیم مستعد و توانمندی هستند.

وی در پاسخ به این سوال که عدم جذب بازیکن لیگ برتری ریسک بزرگی نبود، خاطرنشان کرد: این نخستین حضور ما در لیگ برتر است، طبیعی است که برخی ناهماهنگی‌ها وجود داشته باشد. اما به نظر من باید فرصت بیشتری برای گردش بازیکنان در سطح لیگ فراهم شود تا چهره‌های تازه و باکیفیت به چرخه والیبال کشور اضافه شوند. نمی‌توان همیشه با یک ترکیب محدود در لیگ پیش رفت.

هداوندی درباره هدف‌گذاری تیم رازین پلیمر در لیگ برتر والیبال گفت: شاید هدف ما بلندپروازانه به نظر برسد، اما اصلاً به سقوط فکر نمی‌کنیم و به دنبال شگفتی سازی هستیم و قصدمان حضور در پلی آف است. هدف‌گذاری ما این است که با تلاش و برنامه‌ریزی، در جایگاه مناسبی در جدول لیگ قرار بگیریم و بتوانیم در نخستین حضور خود نمایش قابل قبولی ارائه دهیم. در حال حاضر تمام بازیکنان جذب شده‌اند و تیم کاملاً آماده آغاز مسابقات است. با توجه به تأخیر در شروع لیگ، از هفته آینده رقابت‌ها آغاز می‌شود و فشردگی بازی‌ها می‌تواند همه تیم‌ها را تحت فشار قرار دهد.

سرمربی رازین پلیمر تأکید کرد: به دلیل بعد مسافت و محدودیت پروازها، تیم‌ها دچار خستگی خواهند شد. این موضوع مخصوصاً برای تیم‌هایی که ترکیب محدودی دارند، سخت‌تر است. تیم‌هایی که عمق ترکیب بهتری دارند می‌توانند بازیکنان خود را چرخشی به میدان بفرستند، اما برای تیم‌هایی مثل ما که معمولاً با هفت یا هشت بازیکن اصلی بازی می‌کنند، فشردگی مسابقات دشوارتر خواهد بود. امیدوارم فصل خوبی را پشت سر بگذاریم و شاهد اتفاقات خوشی برای تیم رازین پلیمر در لیگ برتر والیبال باشیم.