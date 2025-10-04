تحلیل سرمربی ازبکستان از والیبال ایران/ اصلی ترین ضعف شاگردان پیاتزا

به گزارش خبرنگار مهر، والیبال ایران در سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیر حضور لژیونرها در سطح بینالمللی بوده است. اگرچه در ابتدا این روند بیشتر به بازیکنان ملیپوش اختصاص داشت اما اکنون تنها به آنها محدود نمیشود و بسیاری از مربیان ایرانی نیز در سالهای گذشته به کشورهای مختلف اعزام شدهاند و روی نیمکت تیمهای ملی و باشگاهی جهان حضور یافتهاند.
این موج لژیونری نشان میدهد والیبال ایران نه تنها در بعد بازیکنسازی، بلکه در عرصه مربیگری نیز به جایگاهی قابل اعتنا دست یافته است. بازیکنان ایرانی با عملکرد درخشان خود در لیگهای معتبر آسیایی و اروپایی نام ایران را بر سر زبانها انداختهاند و مربیان نیز با تجربههای ارزشمند خود توانستهاند در توسعه والیبال کشورهای مقصد نقشآفرین باشند.
از تیمهای باشگاهی قدرتمند اروپا گرفته تا کشورهای در حال توسعه والیبال در آسیا و حتی قارههای دیگر، نام ایرانیها چه در قالب بازیکن و چه در جایگاه مربی به چشم میخورد. این حضور گسترده، علاوه بر افزایش اعتبار بینالمللی، موجب انتقال دانش فنی و تجربیات جدید به والیبال ایران شده و نوعی تعامل دوسویه را شکل داده است.
کیقباد خدایاری، سرمربی ایرانی تیم ملی والیبال مردان در ازبکستان در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالات در مورد تیم ملی ایران و فعالیت خودش پاسخ داد:
* چند سال است که در والیبال ازبکستان حضور دارید و روند همکاری شما با این کشور چگونه آغاز شد؟
- مدت پنج سال است با فدراسیون والیبال ازبکستان همکاری دارم. تیم ملی بزرگسالان را به مسابقات آسیایی ارومیه آوردیم اما نتیجه مطلوبی کسب نکردیم. پس از بازگشت، روی پایههای والیبال ازبکستان کار کردیم و در ردههای نوجوانان، جوانان و امیدها استعدادیابی انجام دادیم.
* با حضور شما تیمهای پایه ازبکستان چه دستاوردی داشتند؟
- در مسابقات آسیایی، توسط همکاران و کادر ملی توانستیم سهمیه جهانی بلغارستان را به دست آوریم، هرچند به آن رقابتها نرفتیم. اما میزبانی جهانی زیر ۱۹ سال به ازبکستان واگذار شد که برگزاری این رویداد در تاشکند اتفاقی بسیار بزرگ بود و مسئولان این کشور را خوشحال کرد. والیبال در ازبکستان زیر نظر وزارت کشور و پلیس پیگیری میشود و طبیعی است که باید موقعیتهای خاصی ایجاد شود تا این ورزش به شکل کامل توسعه یابد.
* وضعیت امکانات والیبال در ازبکستان چگونه است؟
- بازیکنان ازبکستان بسیار باهوش هستند، اما امکانات با ایران قابل مقایسه نیست. امکانات ایران بسیار عالی است و ذکاوت بازیکنان تیم ملی ایران مثالزدنی است. در سالهای اخیر که میزبانی مسابقات نوجوانان در ایران برگزار شد، تفاوتها به خوبی احساس شد. با این حال تمرینات در ازبکستان ادامه دارد و اغلب میزبانیها نیز به این کشور داده میشود که برای پیشرفت والیبال بسیار ارزشمند است.
* با این شرایط، امکانات ایران پیشرفتهتر است؟
- صد درصد. امکانات مسابقات با امکانات اردوهای تیم ملی تفاوت دارد. زمانی که خودم در سالهای ۶۶ تا ۶۹ در اردوهای تیم ملی ایران حضور داشتم، شرایط متفاوت بود. در ازبکستان متأسفانه اردوها با مسابقات فرق میکند. در مسابقات، تیمها در بهترین هتلها اقامت دارند و با اتوبوسهای VIP جابهجا میشوند، اما در اردوها شرایط متفاوت است.
* به سراغ تیم ملی برویم، عملکرد ایران را در مسابقات قهرمانی جهان چطور دیدید؟
- در مسابقات قهرمانی جهان، عملکرد تیم ما با بدشانسی همراه بود. البته از میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، تقدیر و تشکر می کنم. از فدراسیون و کادر فنی ایران نیز قدردانی دارم. تیم ما تیم خوبی بود و میتوانست جزو چهار تیم برتر مسابقات قهرمانی جهان باشد و حتی شاید به فینال برسد اما بدشانسی مانع شد.
* به نظر شما اصلیترین ضعف تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان چه بود؟
- به نظرم بازیکنان هنوز با پیاتزا هماهنگ نشدهاند. این نسل و بازیکنانی که اکنون در زمین هستند همان بازیکنان پنج سال یا حتی چهار سال پیش نیستند، اما همچنان تیمی بسیار خوب داریم. از فدراسیون و کادر فنی این خواهش میکنم بازیکنان فعلی را رها نکنند و همواره در اردوها نگه دارند تا برای مسابقات بعدی آماده باشند.
* در مسابقات قهرمانی جهان این دوره هم اتفاقات عجیبی رخ داد.
- بله دقیقا. هیچ تیمی از بلغارستان از دهه ۱۹۷۰ تاکنون جزو چهار تیم برتر نبوده، اما اکنون این کشور پیشرفت زیادی کرده است. ایتالیا نیز جایگاه خاصی دارد و مهد والیبال دنیا محسوب میشود. در این دوره شاهد حذف تیمهای بزرگ بودیم. با این حال از بازیکنان ایران قدردانی میکنم که توانستند به جمع هشت تیم برتر برسند که حرکتی بسیار ارزشمند بود.
* به عملکرد پیاتزا و بازیکنان چه نمرهای میدهید؟
- در کل به نظرم عملکرد تیم ملی قابل قبول بود ضعفهایی وجود داشت که فکر میکنم باید به مرور برطرف شود. اما قرعه ایران آسان بود و بازیکنان ایران برخی رقبا مانند مصر، تونس و فیلیپین را دست کم گرفتند، در حالی که مسابقات جهانی شرایط متفاوتی دارد. تیم ما هنوز با مربی جدید هماهنگ نشده و حتی انتقال توصیههای حساس در تایم اوتها از طریق مترجم با مشکلاتی همراه بود. این مسئله در آن ۳۰ ثانیه حیاتی تأثیرگذار است و کار را دشوار میکند. بازیکنان باید زبان انگلیسی را بیاموزند، چرا که این موضوع یکی از مهمترین مسائل برای انتقال تجربه و توصیههای فنی است و در آینده به نفع خود آنان خواهد بود.
