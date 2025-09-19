زلزله ۷.۸ ریشتری در شرق روسیه؛ هشدار سونامی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، زلزلهای با قدرت ۷.۸ ریشتر منطقه کامچاتکا در شرق روسیه را لرزاند؛ سازمان زمینشناسی آمریکا این زلزله را «پسلرزه» زمینلرزه شدید ماه جولای توصیف کره است!
این زمینلرزه که صبح امروز رخ داد، به صدور هشدار سونامی در این منطقه منجر شد اما با وجود رسیدن برخی امواج بلند به برخی سواحل، هنوز گزارشی درباره خسارت احتمالی مخابره نشده است.
به گفته سازمان زمینشناسی آمریکا، این زمینلرزه به دلیل ایجاد «گسل وارونه کمعمق» در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و پس از آن زنجیرهای از پسلرزهها با حداکثر قدرت ۵.۸ ریشتر به ثبت رسیده است.
وزارت خدمات اضطراری روسیه قدرت این زمینلرزه را ۷.۲ ریشتر اعلام کرد.
ولادیمیر سولودوف، فرماندار منطقه کامچاتکا گفت که تمام نیروهای خدمات اضطراری در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند، اما تاکنون خسارتی گزارش نشده است.
به گفته وزارت خدمات اضطراری روسیه، هشدار سونامی برای سواحل شرقی شبهجزیره کامچاتکا، که به سمت دریای برینگ و اقیانوس آرام امتداد دارد، صادر شده است.
برخی مقامات از رؤیت امواج سونامی با ارتفاع ۳۰ تا ۶۲ سانتیمتر در نقاط مختلف ساحل شبهجزیره کامچاتکا خبر دادهاند وزارت شرایط اضطراری روسیه اعلام کرد که هشدار سونامی همچنین برای بخشهایی از جزایر کوریل در شمال ژاپن، صادر شده است.
کامچاتکا هفته گذشته دست کم دو زمینلرزه با بزرگی بیش از هفت ریشتر را تجربه کرد. در ماه جولای زلزلهای به قدرت ۸.۸ ریشتر این منطقه را لرزاند و سونامی ناشی از آن، به غرق شدن یک شهر بندری و صدور هشدارهایی در سراسر اقیانوس آرام انجامید.
