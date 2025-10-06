  1. جامعه
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر در نزدیکی ساحل شرقی کامچاتکا روسیه

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ساحل شرقی کامچاتکا را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشا تودی، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵۱.۷۰ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۵۸.۸۸ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

