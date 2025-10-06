به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشا تودی، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۵۱.۷۰ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۵۸.۸۸ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ساحل شرقی کامچاتکا را لرزاند.
