واکنش جوزف عون به موج حملات اسرائیل علیه جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در واکنش به حملات شب گذشته رژیم صهیونیستی علیه این کشور گفت: بار دیگر جنوب لبنان زیر آتش تجاوزات آشکار اسرائیل قرار گرفت؛ این حملات زیرساخت های غیرنظامی را بدون هیچ دلیل و بهانه ای هدف قرار داد.

وی افزود: خطر تجاوز اخیر اسرائیل علیه ما از این جنبه قابل توجه است که بعد از توافق آتش بس غزه و موافقت طرف فلسطینی با سازوکار مربوط به سلاح صورت می گیرد.

این در حالی است گروه های مقاومت بر عدم خلع سلاح خود و مشروع بودن دفاع مسلحانه در برابر متجاوزان صهیونیست تاکید دارند.

عون بیان کرد: این سؤال مطرح می شود که آیا برخی افراد به فکر جبران خسارت های متحمل شده در غزه به وسیله تجاوز به لبنان هستند تا نیاز سیاسی خود را با تداوم کشتار و حمله تأمین کنند؟

شب گذشته خبرنگار المیادین گزارش داد که رژیم صهیونیستی چند حمله سنگین به منطقه حدفاصل دو شهرک مصیلح و نجاریه در جنوب لبنان انجام داد.

براساس گزارش این رسانه لبنانی، این حملات هوایی، ماشین‌های حفاری و بولدوزرها را در منطقه میان مصیلح و نجاریه هدف قرار داد. در نتیجه حملات مذکور یک تن شهید و چند تن دیگر زخمی شدند.