به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سایت عبری زبان واللا به نقل از منابع آگاه گزارش داد که سرویس شاباک رژیم صهیونیستی به وجود اسامی ۱۰۰ اسیر فلسطینی در لیست اسرایی که قرار است بر اساس توافق آتش بس آزاد شوند اعتراض کرده است.

علاوه بر این گزارش شده که اسامی ۲۵ تن از اسرای برجسته فلسطینی از این لیست کنار گذاشته شده است.

منابع مذکور اضافه کردند که تنها ۶۰ اسیر از جنبش حماس از میان ۱۹۵ اسیر آزاد خواهند شد.

آنها بیان کردند که در جمع بندی نهایی صورت گرفته از سوی طرف های صهیونیست به جای ۲۵۰ اسیر فلسطینی با حکم های حبس ابد تنها ۱۹۵ اسیر آزاد خواهند شد.

پیشتر گزارش شده بود که عناصر وابسته به زندان رژیم صهیونیستی شب گذشته روند انتقال صدها اسرای فلسطینی را که قرار است در جریان توافق آتش بس غزه و طرح ترامپ آزاد شوند آغاز کردند.

روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که این اسرای فلسطینی از پنج زندان مختلف در اراضی اشغالی خارج شده و به منطقه ای که قرار است از آنجا آزاد شوند منتقل شده اند.

پیش از این گزارش شده بود که قرار است ۲۵۰ اسیر فلسطینی با حکم های حبس ابد و هزار و ۷۰۰ اسیر دیگر که بعد از عملیات طوفان الاقصی در غزه بازداشت شده اند آزاد شوند. برخی رسانه های فلسطینی به نقل از منابع آگاه گزارش داده اند که تبادل اسرای صهیونیست صبح روز دوشنبه بدون برگزاری مراسمی، صورت خواهد گرفت.