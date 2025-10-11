  1. بین الملل
با وجود اعلام آتش‌بس؛ حملات صهیونیست‌ها علیه نوار غزه ادامه دارد

با وجود اعلام آتش بس در نوار غزه و تأیید آن از سوی کابینه نتانیاهو، حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نظامیان صهیونیست به صورت گسترده شمال شرق شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را زیر آتش حملات خود قرار دادند.

همچنین گزارش های رسانه ای حاکی از آن که طی حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه دست کم ۱۹ فلسطینی به شهادت رسیده اند.

پیکرهای ۱۵۵ شهید از جمله ۱۳۵ شهید که از زیر آوار بیرون آورده شده اند نیز طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان های این باریکه منتقل شده اند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که در جریان بمباران منازل واقع در جنوب شهر غزه دست کم ۱۶ فلسطینی به شهادت رسیده اند. یک فلسطینی نیز در بمباران محله شیخ رضوان در شمال شهر غزه و ۲ تن دیگر در حمله به جنوب خان یونس جان خود را از دست داده اند.

