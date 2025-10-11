  1. بین الملل
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۰

ژنرال صهیونیست: حماس هرگز خلع سلاح نخواهد شد

ژنرال صهیونیست: حماس هرگز خلع سلاح نخواهد شد

ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی با اعتراف به قدرت حماس تاکید کرد که این جنبش هرگز خلع سلاح نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه صهیونیستی اسرائیل نیوز ۲۴ گفت، تل آویو در لحظات آخر به دست ترامپ نجات پیدا کرد. هر کسی که امروز از تداوم جنگ غزه حرف می زند در واقع از کمین مرگ سخن می گوید مانند آنچه که ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفته است.

وی اعتراف کرد، ارتش رژیم صهیونیستی نتوانست حماس را شکست دهد و با استفاده از زور اسرای صهیونیست را آزاد کند. اسرائیل، حمایت جهانیان را از دست داد و نمی تواند با تهدیدات پیش روی خود مقابله کند.

بریک گفت، جنگ تمام شد و حماس هرگز خلع سلاح نخواهد شد. حزب الله نیز مجهز می شود حتی اگر یک ضربه قدرتمند را متحمل شده باشد.

در همین خصوص حاییم لیونسون خبرنگار و نویسنده صهیونیست اذعان کرد که حماس مانند یک تشکیلات، مقاومت کرد و این یک واقعیت است. تشکیلات مذکور کاملا پابرجا مانده و طی ۲ سال سخت گذشته از بین نرفت.

