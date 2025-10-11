  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

واکنش وزارت خارجه لبنان به حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

واکنش وزارت خارجه لبنان به حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

وزارت خارجه لبنان به حمله سنگین رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان واکنش نشان داد و آن را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه لبنان تداوم تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به حاکمیت لبنان را که آخرین آن حمله به منطقه المصیلح در شهر صیدا بود که یک شهید و هفت زخمی برجای گذاشت، به شدت محکوم کرد.

وزارت خارجه لبنان بیان کرد: حمله به منطقه المصیلح نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ و توافق مربوط به توقف اعمال خصمانه که همواره تل آویو از پایبندی به آن خودداری می‌کند، است.

وزارت خارجه لبنان اعلام کرد که این تجاوزات، تلاش‌های ارتش لبنان برای حفظ امنیت و ثبات در جنوب کشور را مختل می‌کند.

گفتنی است که جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد شنبه با نقض حریم هوایی لبنان و نقض مکرر آتش بس، نمایشگاه خودروها و تجهیزات سنگین راهسازی از قبیل بولدوزر و غیره را در شهرک مصیلح در استان صیدا بمباران کردند. براثر حملات رژیم صهیونیستی خسارت گسترده به تجهیزات سنگین راهسازی وارد و یک تن نیز شهید و شماری زخمی شدند.

کد خبر 6618908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها