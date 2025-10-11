واکنش وزارت خارجه لبنان به حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه لبنان تداوم تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به حاکمیت لبنان را که آخرین آن حمله به منطقه المصیلح در شهر صیدا بود که یک شهید و هفت زخمی برجای گذاشت، به شدت محکوم کرد.

وزارت خارجه لبنان بیان کرد: حمله به منطقه المصیلح نقض آشکار قطعنامه ۱۷۰۱ و توافق مربوط به توقف اعمال خصمانه که همواره تل آویو از پایبندی به آن خودداری می‌کند، است.

وزارت خارجه لبنان اعلام کرد که این تجاوزات، تلاش‌های ارتش لبنان برای حفظ امنیت و ثبات در جنوب کشور را مختل می‌کند.

گفتنی است که جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد شنبه با نقض حریم هوایی لبنان و نقض مکرر آتش بس، نمایشگاه خودروها و تجهیزات سنگین راهسازی از قبیل بولدوزر و غیره را در شهرک مصیلح در استان صیدا بمباران کردند. براثر حملات رژیم صهیونیستی خسارت گسترده به تجهیزات سنگین راهسازی وارد و یک تن نیز شهید و شماری زخمی شدند.