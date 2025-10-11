امیر نوروز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دوره مسابقات چندجانبه هارد اندرو با هدف توسعه ورزشهای هیجانی و افزایش نشاط اجتماعی در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه در شهرستان بیجار برگزار میشود.
وی افزود: این رقابتها بدون محدودیت برای استانها برگزار خواهد شد و شرکت برای تمامی موتورسواران علاقهمند آزاد است. شرکتکنندگان میتوانند تا پایان روز سهشنبه ۲۲ مهرماه نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
رئیس اداره ورزش و جوانان بیجار با اشاره به استقبال بالای ورزشکاران از این رشته گفت: این دوره از مسابقات با همکاری هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی، شهرداری بیجار و بخش خصوصی برگزار میشود و هدف اصلی آن، ایجاد فضایی سالم برای رقابت، تبادل تجربه میان ورزشکاران و معرفی ظرفیتهای گردشگری شهرستان است.
نوروز در خصوص جوایز مسابقه نیز گفت: نفر اول این رقابتها ۱۰ میلیون تومان به همراه لوح قهرمانی و جوایز نقدی و اسپانسری دریافت خواهد کرد، نفر دوم ۸ میلیون تومان و نفر سوم ۶ میلیون تومان جایزه خواهند گرفت.
وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در طول مسابقه بیان کرد: مسیر این رقابتها در مناطق کوهستانی طراحی شده و تمهیدات لازم برای حفظ امنیت ورزشکاران، از جمله حضور نیروهای امدادی و داوران رسمی، پیشبینی شده است.
رئیس اداره ورزش و جوانان بیجار در پایان خاطرنشان کرد: این شهرستان به دلیل موقعیت طبیعی و زمینهای مناسب، ظرفیت بالایی برای برگزاری مسابقات آفرود و هارد اندرو دارد و در سالهای اخیر مورد توجه فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی قرار گرفته است.
