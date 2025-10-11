  1. استانها
سومین دوره مسابقات چندجانبه «هارد اندرو» در بیجار برگزار می‌شود

بیجار – رئیس اداره ورزش و جوانان بیجار از برگزاری سومین دوره مسابقات چندجانبه موتورسواری «هارد اندرو» با حضور ورزشکاران استان‌های مختلف کشور در این شهرستان خبر داد.

امیر نوروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دوره مسابقات چندجانبه هارد اندرو با هدف توسعه ورزش‌های هیجانی و افزایش نشاط اجتماعی در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه در شهرستان بیجار برگزار می‌شود.

وی افزود: این رقابت‌ها بدون محدودیت برای استان‌ها برگزار خواهد شد و شرکت برای تمامی موتورسواران علاقه‌مند آزاد است. شرکت‌کنندگان می‌توانند تا پایان روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان بیجار با اشاره به استقبال بالای ورزشکاران از این رشته گفت: این دوره از مسابقات با همکاری هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی، شهرداری بیجار و بخش خصوصی برگزار می‌شود و هدف اصلی آن، ایجاد فضایی سالم برای رقابت، تبادل تجربه میان ورزشکاران و معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان است.

نوروز در خصوص جوایز مسابقه نیز گفت: نفر اول این رقابت‌ها ۱۰ میلیون تومان به همراه لوح قهرمانی و جوایز نقدی و اسپانسری دریافت خواهد کرد، نفر دوم ۸ میلیون تومان و نفر سوم ۶ میلیون تومان جایزه خواهند گرفت.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در طول مسابقه بیان کرد: مسیر این رقابت‌ها در مناطق کوهستانی طراحی شده و تمهیدات لازم برای حفظ امنیت ورزشکاران، از جمله حضور نیروهای امدادی و داوران رسمی، پیش‌بینی شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان بیجار در پایان خاطرنشان کرد: این شهرستان به دلیل موقعیت طبیعی و زمین‌های مناسب، ظرفیت بالایی برای برگزاری مسابقات آفرود و هارد اندرو دارد و در سال‌های اخیر مورد توجه فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی قرار گرفته است.

