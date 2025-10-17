به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هارد اندرو عصر جمعه با هدف گسترش ورزشهای موتورسواری و ایجاد شور و نشاط در میان جوانان در پیست اختصاصی این شهرستان برگزار شد.
بیجار بهواسطه موقعیت کوهستانی و شرایط خاص توپوگرافی، ظرفیت بالایی برای میزبانی مسابقات موتورسواری و رشتههای آفرود دارد و همین ویژگی، موجب استقبال گسترده ورزشکاران از این رقابتها شده است.
در پایان این مسابقات، اریز کریمی از شهرستان مریوان در کلاس آزاد عنوان قهرمانی را به دست آورد و فواد دلانگیز دیگر شرکتکننده مریوانی، مقام دوم را کسب کرد.
در کلاس ۲۵۰ سیسی نیز حسام خوئینی از قزوین موفق به کسب مقام نخست شد و زانا پزشکی از سنندج در جایگاه دوم ایستاد.
این رقابتها با حضور جمعی از علاقهمندان به ورزشهای موتورسواری و مسئولان ورزشی شهرستان در فضایی پرشور و رقابتی برگزار شد.
کارشناسان حوزه ورزش با اشاره به موقعیت منحصربهفرد بیجار، خواستار حمایت بیشتر دستگاههای متولی از رشتههای ماجراجویانه از جمله هارد اندرو شدند تا این شهرستان بتواند در آینده به یکی از قطبهای ورزش موتورسواری کشور تبدیل شود.
نظر شما