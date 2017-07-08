به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت اتومبیل‌رانی و موتورسواری استان اصفهان، حسین تنهایی با بیان اینکه این رالی به مسافت ۲۵۰ کیلومتر در طول مسیر مسابقه در محور اصفهان-نطنز برگزار شد، اظهار داشت: این مسابقه با همکاری بسیج ورزشکاران و انجمن موتورسواری و اتومبیلرانی سازمان ورزش شهرداری اصفهان و هیأت موتورسواری و اتومبیل‌رانی استان اصفهان به انجام رسید و در پایان حکم قهرمانی و جوایز نفیسی به برترین رانندگان این رالی تقدیم شد.

وی تصریح کرد: این رالی از پیست چند منظوره نقش‌جهان آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان از آن‌جا به سمت نطنز حرکت می‌کنند که طول رفت و برگشت جزو مسابقه است.

دبیر هیئت اتومبیل‌رانی و موتورسواری استان اصفهان پیرامون جزئیات این مسابقه ادامه داد: در این مسابقه ۳۵ خودرو در بخش حرفه‌ای و ۱۵ خودرو در بخش غیرحرفه‌ای شرکت کردند که به صورت کلی ۱۵۰ نفر در آن شرکت کردند و در نهایت نفرات برگزیده مسابقات انتخاب و معرفی شدند.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده گفت: تیم موتور کراس استان اصفهان برای شرکت در مسابقات کشوری به استان همدان اعزام شده که خوشبختانه مقام دوم تیمی کشوری با همت ورزشکاران این هیئت کسب شد.

تنهایی اضافه کرد: همچنین تیم‌های و اتومبیلرانی درگ استان اصفهان نیز برای حضور در پیکارهای کشوری، به کرمانشاه و فارس اعزام شده‌اند.